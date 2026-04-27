Tridsať dní nezdvíhala telefón a Egypťan sa nevzdal. Jojkárka Zuzana Hajdu vie, čo s človekom spraví ego
Páchaš profesionálnu samovraždu, varovali ju.
„Ja som zrazu chcela byť obyčajná a žiť obyčajný život,“ priznala po rokoch Zuzana Hajdu. Jedna z najznámejších tvárí televízie JOJ sa z obrazoviek vytratila v momente, keď by sa mnohí jej miesta držali zubami-nechtami. Mala za sebou úspech, popularitu aj prácu, o ktorej sa hovorilo, že je pre ženu v televízii tým najlukratívnejším miestom. Lenže za uhladeným úsmevom pred kamerou sa skrývala únava, ktorú už nedokázala prehliadať.
Obdivoval ju aj Ondruš
„Bolo to presne v roku 2006, keď som sa vytratila z televízie JOJ,“ spomínala v podcaste Návraty dlhoročná tvár spravodajstva, ktorá moderovanie televíznych novín brala ako svoje duševné poslanie. „Prirodzene som túto profesiu vykonávala. Dokonca moji moderátorskí kolegovia mi počas vysielania hovorili, že je neskutočné, ako si dokážem na čítačke za pochodu meniť text. Ja som sa pozrela na text na čítačke, akoby som ho celý preskenovala, a za pochodu som si ho dokázala úplne zmeniť. Nikto nič nespoznal,“ prezradila Hajdu, ktorú obdivoval aj jej kolega Braňo Ondruš.
„Hovoril, že nechápe, ako to viem. A ten adrenalín, či to dokážem a či mi to pôjde, bol pre mňa úžasný. Rada som vysielala a nemala som vôbec žiadny stres,“ spomínala. Lenže energia, ktorú roky venovala práci, sa v jednom okamihu obrátila proti nej.
Nedokázala vstať z postele
„Bolo to zvláštne, ale dostala som syndróm chronickej únavy. Syndróm vyhorenia, ktorý mi trval deväť mesiacov a stále sa zhoršoval,“ priznala otvorene Zuzana Hajdu, ktorá spočiatku netušila, čo sa s ňou deje. „Najprv som nevedela, že je to syndróm vyhorenia. Navštívila som všetkých lekárov na rozhodnutie mojej všeobecnej lekárky. Až posledná lekárka, psychologička, to potom uzatvorila. Robila mi rôzne druhy testov a povedala, že je to syndróm vyhorenia,“ spomínala Zuzana, ktorá si dodnes pamätá, ako ležala v byte a pri pomyslení na bežné aktivity strácala chuť do života.
„Vedela som, že musím vyprať prádlo, vybrať ho z práčky a ísť ho vyvešať. A mne trvalo hodinu len to premýšľanie, aby som si v hlave dala dokopy, čo musím urobiť. Že teraz musím prísť do kúpeľne, otvoriť práčku, vybrať to, ísť na balkón a tam to vyvešať. Pre mňa to bola absolútne náročná aktivita, ktorá mi žrala energiu,“ popísala momenty, ktoré ju priviedli až k tomu, že odišla z televízie JOJ a prijala ponuku z STV. Do nového virtuálneho štúdia chodila asi mesiac na skúšky, no tušila, že to jej problém nevyrieši.
„Vtedy som si uvedomila, že som neurobila dobre. Že moje vnútro, intuícia, mi správne hovorila, že musím vymeniť prácu aj krajinu,“ povedala Zuzana Hajdu, ktorej jedného dňa z ničoho nič prišla myšlienka: „Nechoď do STV, choď do Egypta.“ S Egyptom pritom nemala nič spoločné a celé rozhodnutie odísť z televízie bolo neštandardné. „Celé moje okolie mi hovorilo, že pácham profesionálnu samovraždu,“ spomínala.