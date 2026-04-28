Dojčila v kostole, ľudia sa pohoršovali. Natália Puklušová vie, že ani Ježiško nevyrastal na umelom mlieku
Známa herečka pobúrila nedávno svojím konaním verejnosť.
„Bratislavské SOS kojenie. Milujem, keď nie sú iné možnosti a vzniká situácia nad očakávania,“ napísala pred časom Natália Puklušová. Komentovala video na sociálnej sieti, v ktorom kráča ulicami hlavného mesta a zároveň tam dojčí svoju dcérku Wilku.
Známa herečka priviedla svoje prvé dieťa na svet tesne pred štyridsiatkou a na svojom profile na sociálnej sieti sa netají tým, že pri jej výchove používa svojské metódy. Neváha totiž nielen svoje dieťa, ale dokonca aj partnera Michala Murgaša ukazovať v intímnych situáciách a názory iných ju príliš nezaujímajú.
Strach z nepoznaného
Natália Puklušová, ktorú si televízni diváci môžu pamätať napríklad zo seriálov Oteckovia či Búrlivé víno, našla svoje šťastie, keď stretla muža svojich snov Michala. Dnes spolu vychovávajú dcérku Wilku Máriu, ktorej herečka darovala život na prahu štyridsiatky.
Umelkyňa na svoje dieťa nedá dopustiť, hoci pred jej príchodom na svet priznala aj obavy. „Stať sa rodičom ma celkom vystrašilo. Najviac sa bojím toho, že budem unavená, lebo som človek, ktorý potrebuje veľa spánku. Veľa strachov sa vyplavuje, ale ja viem, že je to iba strach z nepoznaného,“ uviedla v tom čase na sociálnej sieti herečka, ktorá sa však po Wilkinom narodení do svojich materských povinnosti ponorila naplno.