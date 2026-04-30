Zuzka a Aurel vychovali 11 detí: Ľudia sú zvedaví, aký máme hrniec. Sme slovenská verzia Krok za krokom
Rodí ako jabloň, šepkali si ľudia.
„Prečo plačeš?“ spýtal sa jej malý chlapec, keď ju uvidel sedieť na gauči so slzami v očiach. „Lebo môj život sa práve skončil,“ odvetila Zuzka Valábková, ktorá si na ten moment spomína dodnes. V tom čase mala len 24 rokov, študovala vysokú školu, pripravovala sa na štátnice a jej život sa v priebehu niekoľkých dní obrátil naruby – stala sa mamou ôsmich detí. Namiesto pokojného života mladej ženy sa jej domov zaplnil deťmi, plačom, chaosom a zodpovednosťou, ktorú si väčšina ľudí nevie ani predstaviť. Dnes s manželom Aurelom priznávajú, že by nemenili a o výchove dnes už 11 detí hovoria otvorene. „Ak ste niekedy videli film Dvanásť do tucta alebo seriál Krok za krokom, tak to sme my,“ vravia.
Rande s kočíkmi
Keď sa Zuzka a Aurel dali dokopy, neboli dvaja bezstarostní ľudia, ktorí začínajú na zelenej lúke. Obaja už mali za sebou predchádzajúce manželstvá, vlastné deti a skúsenosti, ktoré sa do nového vzťahu nedajú jednoducho odložiť pred dverami. Ich „chodenie“ preto nevyzeralo ako romantická predstava z filmu. „Náš čas chodenia bol vždy iba taký, že sme buď išli v noci na prechádzku, večer po desiatej, keď už všetci spali, alebo sme išli s deťmi, s kočíkom, ktorý sme tlačili,“ opisovala Zuzka začiatky ich vzťahu v podcaste Odvážne rodičovstvo.
Do manželstva si vraj priniesli reálne očakávania – nehrali sa na bezchybných a vedeli, že láska po sklamaniach je opatrnejšia. „Keď vstupujete do nového vzťahu, vždy si niečo nesiete z tých predchádzajúcich,“ vysvetlila Zuzka, ktorá si z prechádzajúceho manželstva priniesla dve dcérky a Aurel zase dvoch synov. „Radko bude mať v lete tridsať. Medzi mnou a ním bol iba jedenásťročný rozdiel, takže som mu mohla byť skôr sestrou ako mamou,“ spomínala si na časy, keď netušila, že tých prekvapení v ich vzťahu bude oveľa viac. Najzásadnejší zlom prišiel úplne nečakane, keď jedného dňa triedila veci po deťoch a nechcela ich ďalej skladovať doma.
Čo si sa zbláznila?
„Kúpila som si Nota bene, ležalo na stolíku a pozrela som si ho. Napadol mi celkom dobrý nápad: zavolám do Nota bene, či niekto nepotrebuje nejaké oblečenie. V Nota bene ma prepojili s jednou pani,“ spomínala v podcaste. Mame so štyrmi deťmi odniesla oblečenie, neskôr párkrát urobila nákup, pomohla s plienkami či darčekmi pre deti pod stromček. Po približne roku však prišiel telefonát, ktorý už nebol len o bežných daroch. Žena jej povedala, že potrebuje desať alebo pätnásťtisíc korún, inak ich vyhodia z bytu, v ktorom bývali. „Ja som povedala: Čo si sa zbláznila? Veď ja som na materskej,“ priznala Zuzka. S Aurelom sa napriek tomu rozhodli ísť pozrieť, kde rodina žije a to, čo videli, ich zasiahlo.