Zuzka a Aurel vychovali 11 detí: Ľudia sú zvedaví, aký máme hrniec. Sme slovenská verzia Krok za krokom

Zuzka a Aurel Valábkovci s rodinou.
Zuzka a Aurel Valábkovci s rodinou.

Rodí ako jabloň, šepkali si ľudia.

„Prečo plačeš?“ spýtal sa jej malý chlapec, keď ju uvidel sedieť na gauči so slzami v očiach. „Lebo môj život sa práve skončil,“ odvetila Zuzka Valábková, ktorá si na ten moment spomína dodnes. V tom čase mala len 24 rokov, študovala vysokú školu, pripravovala sa na štátnice a jej život sa v priebehu niekoľkých dní obrátil naruby – stala sa mamou ôsmich detí. Namiesto pokojného života mladej ženy sa jej domov zaplnil deťmi, plačom, chaosom a zodpovednosťou, ktorú si väčšina ľudí nevie ani predstaviť. Dnes s manželom Aurelom priznávajú, že by nemenili a o výchove dnes už 11 detí hovoria otvorene. „Ak ste niekedy videli film Dvanásť do tucta alebo seriál Krok za krokom, tak to sme my,“ vravia.

Rande s kočíkmi

Keď sa Zuzka a Aurel dali dokopy, neboli dvaja bezstarostní ľudia, ktorí začínajú na zelenej lúke. Obaja už mali za sebou predchádzajúce manželstvá, vlastné deti a skúsenosti, ktoré sa do nového vzťahu nedajú jednoducho odložiť pred dverami. Ich „chodenie“ preto nevyzeralo ako romantická predstava z filmu. „Náš čas chodenia bol vždy iba taký, že sme buď išli v noci na prechádzku, večer po desiatej, keď už všetci spali, alebo sme išli s deťmi, s kočíkom, ktorý sme tlačili,“ opisovala Zuzka začiatky ich vzťahu v podcaste Odvážne rodičovstvo.

Do manželstva si vraj priniesli reálne očakávania – nehrali sa na bezchybných a vedeli, že láska po sklamaniach je opatrnejšia. „Keď vstupujete do nového vzťahu, vždy si niečo nesiete z tých predchádzajúcich,“ vysvetlila Zuzka, ktorá si z prechádzajúceho manželstva priniesla dve dcérky a Aurel zase dvoch synov. „Radko bude mať v lete tridsať. Medzi mnou a ním bol iba jedenásťročný rozdiel, takže som mu mohla byť skôr sestrou ako mamou,“ spomínala si na časy, keď netušila, že tých prekvapení v ich vzťahu bude oveľa viac. Najzásadnejší zlom prišiel úplne nečakane, keď jedného dňa triedila veci po deťoch a nechcela ich ďalej skladovať doma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo si sa zbláznila?

„Kúpila som si Nota bene, ležalo na stolíku a pozrela som si ho. Napadol mi celkom dobrý nápad: zavolám do Nota bene, či niekto nepotrebuje nejaké oblečenie. V Nota bene ma prepojili s jednou pani,“ spomínala v podcaste. Mame so štyrmi deťmi odniesla oblečenie, neskôr párkrát urobila nákup, pomohla s plienkami či darčekmi pre deti pod stromček. Po približne roku však prišiel telefonát, ktorý už nebol len o bežných daroch. Žena jej povedala, že potrebuje desať alebo pätnásťtisíc korún, inak ich vyhodia z bytu, v ktorom bývali. „Ja som povedala: Čo si sa zbláznila? Veď ja som na materskej,“ priznala Zuzka. S Aurelom sa napriek tomu rozhodli ísť pozrieť, kde rodina žije a to, čo videli, ich zasiahlo.

