Konečne prichádza zmena, ktorá ju oslobodí. Zuzana Belohorcová už poriadne zváži, koho si pustí k telu
Bývalá moderátorka otvorene hovorí o novom začiatku.
O pár dní sa v živote Zuzany Belohorcovej udejú zásadné životné zmeny, ktoré však ona víta doslova s otvorenou náručou. Po krachu 18-ročného manželstva s českým podnikateľom Vlastom Hájekom totiž niekdajšia moderátorka flintu do žita nehodila, ale skôr naopak. Tomu, čo sa v jej živote za posledný rok udialo, sa postavila čelom, a ako nedávno prezradila v rozhovore pre portál Diva.sk, onedlho už bude čerstvo rozvedená.
Hlavu nevešia
Zuzana a Vlasta tvorili pár asi 18 rokov, kým sa v médiách neprevalila informácia o tom, že si v manželstve prechádzajú krízou. Za všetkým mala byť údajná nevera zo strany Zuzaninho manžela, ktorú niekdajšia moderátorka nepredýchala a manželovi dala zbohom.
Ako však uviedla, všetko je v živote podľa nej tak, ako má byť. „Vždy je nádherné, keď rodina funguje. Moji rodičia sú spolu 51 rokov, aj ja som si myslela, že spolu zostaneme do konca života. Ale život prináša rôzne príbehy,“ dodala pre portál Super.cz bývalá moderátorka, ktorá po krachu dlhoročného manželstva hlavu nevešia, ale skôr naopak. Otvorene hovorí o novom začiatku a novej životnej kapitole.
Aktuálne sa tak sústredí predovšetkým na deti a na seba. V posledných mesiacoch sa s dcérou Salmou a synom Neviom dokonca vrátila na miesta, kde sa príbeh ich všetkých kedysi začínal - do Spojených štátov amerických na Miami. „Milujem to tam, mám tam kopec kamarátov a teraz, keď sme sa tam po piatich rokoch vrátili s deťmi, bolo to také, že si hovorím: Bože, som doma. Žili sme tam vyše jedenásť rokov, to je strašne dlhá doba. Keď sme prichádzali na South Beach, aj deti hovorili, že konečne sú doma,“ uviedla pre Plus 7 dní moderátorka. O pár dní ju čaká zásadná zmena.