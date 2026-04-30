Nešetrite jogurtom, odmenou bude dokonalá nátierka. Dobrota Ivany Gáborík vás ráno postaví na nohy
Raňajky z kuchyne známej tanečníčky sú nielen chutné, ale aj výživné.
Kalórie nikdy nepočítala, namiesto toho sa naučila počúvať svoje telo a sebe aj svojim najbližším preto vždy dopraje len to najzdravšie. Ivana Gáborík sa stala inšpiráciou aj vďaka pestrej a výživnej strave, o ktorej často hovorí na sociálnych sieťach. V každej porcii jedla sa snaží prijímať dostatok bielkovín, menej sacharidov a o recepty sa navyše delí aj s ostatnými.
Zdravá, výživná a chutná
„Vo forme sa udržiavam jednoznačne zdravým stravovaním a športom. Aj keď sa mi to nedarí vždy na sto percent, pretože je to náročné hlavne na čas. Veľmi rada behávam, cvičím jógu, bicyklujem a chodím na dlhé prechádzky do lesa cez víkendy. Čím som staršia, tým má to viac ťahá do prírody,“ priznala pre magazín Feminity.
Obľúbená športovkyňa vraj zvykne deň začínať pohárom citrónovej vody a niečím sýtym, čo jej dodá potrebnú energiu. Jednou z možností sú napokon aj raňajky nesúce sa v znamení chutnej tuniakovej nátierky, ktorú pripravíte len z ingrediencií v špajzi.
„Zdravá, výživná a chutná tuniaková nátierka. Trochu na iný spôsob, ale určite máte všetky ingrediencie doma. Ak zmes vyzerá trochu sucho, pridajte jogurt, kým nedosiahnete krémovú konzistenciu. Dobrú chuť!“ zaželala známa tanečníčka svojim sledovateľom na Instagrame.