Na rodinu sa nevykašlem, povedal a jeho život sa navždy zmenil. Matej svojim sestrám zachránil detstvo
Mohli prísť o domov aj istotu, no ich brat sa rozhodol zabojovať.
Keď im zákerná choroba zobrala mamu, hrozilo, že zo dňa na deň skončia v detskom domove. Pre Mateja bola predstava, že jeho dve mladšie sestry, trinásťročnú Klárku a päťročnú Cassandru, rozdelia, nepredstaviteľná. Hoci ešte len vstúpil do manželstva a začínal si budovať rodinu, vedel, že tentokrát nesmie zaváhať. Ak neurobí krok on, nikto iný to zaňho nespraví.
Osudný moment
Ako informoval český Deník, všetko sa začalo týždeň pred Matejovou svadbou. V auguste 2024 jeho mama náhle skolabovala a skončila vo vážnom stave v nemocnici. Namiesto bezstarostných príprav prišla rana, na ktorú nebol nikto pripravený. „Diagnóza, ktorú nám lekári oznámili, nás úplne zdrvila,“ opísal Matej pre platformu Znesnáze21. Lekári jej diagnostikovali rakovinu krčka maternice v pokročilom štádiu s metastázami.
Nasledovalo obdobie plné nádeje aj vyčerpania. Jeho mama podstupovala náročnú liečbu a snažila sa starať o svoje tri neplnoleté deti. Situáciu však komplikovalo aj to, že rodinu opustil partner a jej postupne ubúdali sily.
„Teraz leží maminka v nemocnici. Je v terminálnom štádiu choroby a lekári jej dávajú nanajvýš pár týždňov života,“ uviedol Matej ešte začiatkom marca. O niekoľko týždňov neskôr prišla tá najhoršia správa.