Na prvé rande dorazil triumfálne bez peňaženky. Junior sa pri Tonke zmenil z hladnej larvy na motýľa
Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Marta Skarlandtová a Karel Gott.

Vyfajčila som si rakovinu. Legendárna hlásateľka pochopila, že človek nedokáže byť ako robot

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Ľudia verili, že ide o slzy nešťastného grófa. Záhadný úkaz z Bojníc mal napokon prekvapivé vysvetlenie

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Televízna moderátorka Jana Adamcová / Pablo Escobar

Jana z Bardejova očarila syna narkobaróna Pabla Escobara. V Kolumbii s ním prežila príbeh ako z filmu

Marta Skarlandtová a Karel Gott.

Vyfajčila som si rakovinu. Legendárna hlásateľka pochopila, že človek nedokáže byť ako robot

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Na prvé rande dorazil triumfálne bez peňaženky. Junior sa pri Tonke zmenil z hladnej larvy na motýľa

Dlhé roky si prial byť niekým iným, pri Antónii konečne prijal seba samého takého, aký naozaj je.

„Prišiel som do Telerána, došiel som vo svojej veľkej kráse – mal som asi tak 130 kíl, vlasy na komisára Rexa a jej ma vlastne prišlo ľúto,“ spomínal moderátor Milan Junior Zimnýkoval, keď v podcaste SIT DOWN hovoril o svojom zoznámení sa s Antóniou. „Neviem, či jej už tikali hodiny alebo nejaký materský syndróm, že tomu tam v rohu treba pomôcť,“ zhodnotil vtedy. Antónia však na jeho vzhľad nedbala, očaril ju niečím iným. A tak vznikla láska, ktorá pretrváva dodnes.

Sympatický pár je spolu viac ako pätnásť rokov a prešli si bok po boku už kadečím. Vďaka Antónii sa však Junior kedysi dávno nevzdal a neupadol do depresie. Energická brunetka mladíkovi s vratkým sebavedomím ukázala, čo svojej rodine dokazuje aj dnes – že sa nikdy netreba vzdávať, – a práve vzťah s ňou mu nakoniec pomohol nájsť stratenú rovnováhu, za čo jej bude navždy vďačný. „Svojím spôsobom ma dostala najďalej v mojom živote, pretože mi ukázala, že najprv chlapče musíš mať rád sám a potom môžeš mať rád iných ľudí,“ poznamenal Junior, ktorý síce na ľudí pôsobil veľmi sebavedomo, no v hĺbke svojej duše si už dlho prial byť niekým úplne iným. Napriek tomu však sršal humorom a stále z neho vyžarovalo niečo milé, čo Antóniu zaujalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trapas hneď v úvode

Už ich prvé rande sa však nezaobišlo bez problémov. „Prišiel som pre ňu na aute a šiel do podzemnej garáže. Ona tvrdila, že sa odtiaľ nebude dať prejsť, ja som tvrdil, že áno. Nakoniec sa dalo. Mal som taký ten pocit víťazstva. Keď sme však prišli do reštaurácie, zistil som, že nemám peňaženku. Takže radosť vystriedalo zahanbenie. Bolo to trochu trápne,“ usúdil s úsmevom pre Nový Čas pre ženy. S Antóniou si nakoniec rozumeli natoľko, že sa po mesiaci k sebe nasťahovali a po pol roku ju Junior požiadal o ruku.

Pôvodne plánoval romantickú žiadosť o ruku v reštaurácii nad Dunajom, so sviečkami a krásnym výhľadom, no aj tentokrát dopadlo všetko inak. V televízii jeden večer pozerali romantický film a Milan sa len tak zľahka, no v skutočnosti veľmi vystresovaný, Antónie opýtal, či by si ho zobrala. „Pomyslela som si, určite žartuje, že nemá odvahu ani ‚šuter‘,“ opisovala pre Šarm Antónia, ktorá nevedela, že škatuľku s prsteňom mal už Milan pripravenú v taške. „Bola som v pyžame, nenalíčená so strapatými vlasmi, ale šťastná,“ prezradila Antónia, ktorá sa stala pani Zimnýkovalovou presne do roka a do dňa.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…