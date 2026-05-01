Vyrastal v byte, ktorý predtým patril prostitútke. Známy Slovák nemá na detstvo len príjemné spomienky
Keď bol ešte dieťaťom, na dvere ich bytu pravidelne klopali cudzí ľudia.
Vyrastal neďaleko pivovaru a hoci si z detstva pamätá mnoho pekného, táto lokalita nebola práve miestom, na ktoré má známy mladík z fotografie len tie najpríjemnejšie spomienky. Každý bicykel, ktorý ako chlapec dostal, mu ukradli, dovnútra sa im neraz niekto dobýjal a on napokon zistil, že byt, v ktorom vyrastal, predtým patril istej prostitútke. Kým jej bývalí zákazníci pochopili, že tam už žije niekto iný, uplynulo ešte veľmi veľa času.