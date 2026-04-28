To nevydrží, veštili im pred svadbou. Speváčka Kristína a Marián zahodili nálepku, ktorá im nerobila dobre
Speváčka si svojho manžela brala po dlhých 11 rokoch vzťahu.
Pred časom upustili od nálepky, ktorá im nerobila dobre a pochvaľujú si to. Možno aj vďaka tomu dokážu byť aj po rokoch vzťahu spolu 24 hodín denne a nelezú si na nervy. Speváčka Kristína Peláková našla v živote šťastie pri svojom manažérovi Mariánovi, no musela prekonať viaceré výzvy. Ešte aj pred svadbou ich niektorí spochybňovali a prorokovali im, že im to nevydrží - oni im však dokázali opak.
Materstvo Kristínu a Mariána posunulo do novej životnej etapy, kde sa obaja opäť spoznávali. Kristína hovorí, že synček Radko je pre ňu veľkým učiteľom aj zrkadlom a nebojí sa priznať, že vďake nemu je citlivejšia a zraniteľnejšia.
S mikrofónom v ruke
Rodáčka zo Svidníka už ako malé dievčatko milovala spev a vždy, keď prišla domov zo školy, vzala do ruky mikrofón a začala spievať. Preto sa rozhodla, že sa bude venovať spevu a herectvu. Keď v roku 2006 ukončila dramatický odbor na Konzervatóriu v Košiciach, začala spolupracovať s hudobným producentom Martinom Kavuličom. Vtedy ani len netušila, že s jeho mladším bratom sa ich cesty neskôr zblížia ešte oveľa viac.
Kristínine prvé hudobné úspechy sa spájajú s vydaním singlu Som Tvoja, no popularitu a uznanie fanúšikov si získala, keď prespievala pieseň od Beáty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy. V roku 2010 potom vyhrala slovenskú súťaž Eurosong s piesňou Horehronie a reprezentovala tak našu krajinu na celoeurópskej súťaži Eurovision Song Contest 2010 v nórskom Osle.
Hlučné a neromantické zoznámenie
„Nikdy som nerobila hudbu s cieľom byť slávna. Je to veľmi pekné, keď ma ľudia chcú vidieť na koncerte, alebo keď vydám nejakú novinku a tešia sa z nej. Som šťastná, že ľudí zaujíma moja práca,“ uviedla ešte pred pár rokmi speváčka v rozhovore pre Nový Čas ohľadom toho, prečo spieva a venuje sa po celý život hudbe.
Práve na jednom z koncertov potom stretla Mariána - o láske na prvý pohľad sa však vraj rozhodne hovoriť nedá.