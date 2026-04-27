VIDEO: Diváci nedýchali, porote bolo nevoľno. Jakub a Anna predviedli riskantné číslo o toxickej láske
Bolo to „maso jak hovado“ a to v tom najlepšom slova zmysle, povedal Ďurovčík.
V ôsmom kole tanečnej šou Let's Dance predviedli herec Jakub Jablonský a tanečnica Anna Riebauerová číslo, ktoré ľuďom v bratislavskej Inchebe vyrazilo dych. Ich vystúpenie plné riskantných zdvihov, pádov a takmer kaskadérskych prvkov znázorňovalo toxický vzťah, z ktorého sa nedá len tak uniknúť. Diváci v sále miestami ani nedýchali a jedna z porotkýň priznala, že jej pri niektorých tanečných prvkoch bolo od strachu až nevoľno.
Nebezpečná láska
„My sa hráme v tej choreografii so vzájomnou dynamikou vo vzťahu, keď sa ľudia ocitnú v životnej situácii, že sú od seba závislí, manipulujú sebou navzájom a nevedia z toho začarovaného kruhu vyliezť,“ vysvetlil pred vystúpením Jakub Jablonský.
Silné posolstvo podčiarkol aj choreograf Andrej Štepita. „Tá láska vychádza zo vzorcov, ktoré máme a ktoré sú často toxické. Tá choreografia je rovnako nebezpečná a riskantná ako ten samotný vzťah,“ uviedol autor choreografie v štýle contemporary, teda súčasných výrazových tancov, ktorý patrí medzi emocionálne najnáročnejšie tanečné štýly. Na rozdiel od klasických spoločenských tancov je postavený na voľnosti pohybu, prepojení s hudbou a silnom príbehu. „Láska dokáže určite bolieť, mám s tým skúsenosť. Vedela som, že to nie je správne a že musím odísť, ale niečo ma v tom držalo,“ priznala tanečnica Anna Riebauerová. Aj samotný Jakub otvorene hovoril o tom, aké náročné vzťahy dokážu byť.
Porotkyni prišlo zle
„Ten partnerský život si vyžaduje extrémne veľa roboty. Musíš obetovať niečo zo seba, ale tá odmena je nenahraditeľná. Neexistuje nikto z nás, kto by nechcel ľúbiť, ale treba sa baviť aj o tom, že je v poriadku sa rozísť,“ povedal herec, ktorý na parkete predviedol neskutočný výkon. V sále vládlo počas vystúpenia napätie, ktoré sa dalo krájať.