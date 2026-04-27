Mnohí starkí nemajú nikoho, kto by si na nich spomenul. Stačí málo a môžete im vyčariť úsmev na tvári

— Foto: Koľko lásky, o.z.

Pre niektorých je to jediný dôkaz, že na nich niekto myslí.

Pre mnohých seniorov je obyčajná pohľadnica viac než len papier. Je to dôkaz, že na nich niekto myslí. V čase, keď dni plynú v tichu a bez návštev, sa aj pár viet napísaných rukou môže stať jediným darčekom, ktorý dostanú. Práve na to upozorňuje aj občianske združenie Koľko lásky, ktoré už po piaty raz spúšťa jarnú výzvu s jednoduchým, no silným posolstvom – potešiť tých, na ktorých sa často zabúda.

Malé gesto, veľká radosť

„Máme máj, lásky čas a s ním aj 5. ročník výzvy Láska kvitne v každom veku,“ uviedlo občianske združenie Koľko lásky na svojom webe. Od 1. mája do 30. júna 2025 tak môžu ľudia po celom Slovensku zapojiť svoju kreativitu a poslať seniorom ručne vyrobené pohľadnice s milým odkazom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Koľko Lásky o.z. (@kolko_lasky)

„Motívom výzvy sú kvety,“ ozrejmuje združenie a dodáva, že nejde o dokonalosť, ale o úprimnosť a chuť do pohľadnice zachytiť aj kúsok svojho srdca. „Stačí, ak z lásky vytvoríte niečo jedinečné: nádhernú, ručne robenú pohľadnicu s neutrálnym oslovením,“ vysvetľujú organizátori.

K pohľadnici možno pripojiť aj drobnosť či živé kvety – symbol jari, ktorý dokáže rozžiariť aj tie najsmutnejšie izby. Cieľ je jednoduchý: priniesť kúsok života tam, kde často chýba.

Izby plné kvetov

