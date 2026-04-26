Pozrel sa jej do očí a presne vedel, či klame. Petru Vajdovú najbližší neopustili a vrátila sa silnejšia - Dobré noviny
Pozrel sa jej do očí a presne vedel, či klame. Petru Vajdovú najbližší neopustili a vrátila sa silnejšia
Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Pozrel sa jej do očí a presne vedel, či klame. Petru Vajdovú najbližší neopustili a vrátila sa silnejšia

Petra Vajdová.
Petra Vajdová. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (Nemocnica); Instagram - @cinemart.sk

Po kauze ju obsadzujú do ťažkých ženských postáv a vie prečo.

„Neviem, ako je to možné, ale vždy mal svätú pravdu.“ Takto hovorí Petra Vajdová o svojom otcovi, mužovi, ktorý pri nej stál aj v časoch, keď sama nevedela nájsť pevnú pôdu pod nohami. Herečka, ktorá patrí k najtalentovanejším svojej generácie, si v posledných rokoch prešla náročným obdobím, no dnes sa postupne vracia k tomu, čo ju vždy napĺňalo. Návrat do umeleckého sveta prišiel nenápadne, no Petra dokazuje, že jej talent ani cit pre emóciu nikam nezmizli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ťažké ženské postavy

Po medializovanej kauze Petra Vajdová dostala ako prvú príležitosť prepožičať hlas hlavnej postave v obľúbenej tureckej telenovele Zradená. Ako priznala, dabing ústrednej hrdinky Asye bol pre ňu náročný nielen herecky, ale aj osobne. „V poslednom období som v dabingu obsadzovaná skôr do ťažších ženských postáv. Možno preto, že som si sama prešla náročnejším životným obdobím,“ povedala pre Markízu. Práve osobná skúsenosť jej podľa všetkého pomáha prenášať do postáv autentickosť, ktorú diváci cítia. Najťažšie sú pre ňu vraj momenty, keď príbeh zasahuje deti. Vtedy sa emócie nedajú oddeliť od reality.

Petra Vajdová.
„Keď už príbeh zasiahne dieťa, niekedy sa mi hlas naozaj zlomí. Tieto situácie sa dabujú veľmi ťažko. Myslím si, že v tomto seriáli sa nájde každý – muž aj žena, ktorí si prešli rozchodom, krízou, podozreniami či skutočnou neverou. Vždy je to ťažké – tam nie je víťaz ani porazený,“ priznala Petra Vajdová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrat geniálneho hlasu

Práve schopnosť precítiť náročné ženské osudy ju posunula aj k veľkým filmovým projektom. Najnovšie sa jej fanúšikovia dočkajú aj vo filme Diabol nosí Pradu 2, kde prepožičala hlas Anne Hathaway. Pokračovanie kultového filmu prichádza po takmer 20 rokoch a Vajdová priznala, že aj ona sama vníma prvý diel ako výnimočný fenomén. „Bolo to jedno z prvých diel tých čias o móde, také ‚fashion‘ vo filme. Určite to preslávilo Anne Hathaway aj Emily Blunt. Vtedy to bola kultová záležitosť, ktorá má dodnes množstvo repríz,“ povedala. Zo zákulisia dabingu už uniklo aj video, na ktorom ju vidno pri práci, a práve to vyvolalo medzi fanúšikmi silnú vlnu reakcií.

Petra Vajdová
Mnohí neskrývali radosť, že ju opäť vidia pri práci, ktorá jej tak sedí. „Geniálne dabuje aj hrá, som rada, že je späť,“ odkázala fanúšička Majka. Ďalšia fanúšička Alex pridala stručný, ale výstižný odkaz: „Hlas Peťky Vajdovej je nenahraditeľný.“ Práve tieto reakcie ukazujú, že návrat Petry Vajdovej nie je len návratom herečky do práce, ale aj návratom človeka, ktorému ľudia stále veria a držia palce. Za najlepšieho muža svojho života však Petra nepovažuje žiadneho partnera, ale svojho otca.

To je nápad!

Držte sa ich a nebudete ľutovať! Cenné triky našich babičiek pre najkrajšie kvety a bohatú úrodu!

Nasypte TÚTO prísady na rajčiny aj medzi zemiaky: Stojí len pár centov ale ušetrí vám stokrát viac!

Pozrite sa na toto miesto a vždy si vyberte čerstvý, sladučký a šťavnatý melón!

Kvasnicový roztok pre veľké a zdravé paradajky: Na rajčiny už nič iné nedávam, stačí len toto – obrovská úroda z pár rastlín!

Plný hrniec

KÁVOVÝ koláčik na lyžičky – rýchly a jednoduchý recept: Pečie sa len 12 minút a chuť je bezkonkurenčná!

Jahodová ZMRZLINA za 1 minútu, ktorú už netreba mraziť: Vezmite len tieto 3 prísady a máte pochúťku lepšiu ako zo stánku!

STARÝ recept na bazový sirup: Podporuje chudnutie, odstraňuje toxíny z tela a predchádza dokonca ôsmim CHOROBÁM!

Úžasný ŠTUDENTSKÝ krémeš na lyžičky: Takéto recepty milujem – 3 poschodia a žiadna extra robota, celá naša rodina ho doslova zbožňuje!

Zdravé tipy

STARÝ recept na bazový sirup: Podporuje chudnutie, odstraňuje toxíny z tela a predchádza dokonca ôsmim CHOROBÁM!

TOTO odpudzuje kliešte až do vzdialenosti 2 metrov! NAJMOCNEJŠIA prirodzená ochrana!

STOROČNÝ recept z púpavy, ktorý lieči zápal a všetky choroby kĺbov a kostí!

Tejto buriny sa kliešte boja ako ohňa: Stačí ju zaliať obyčajným olejom a ochráni vás lepšie, ako drahé repelenty!

