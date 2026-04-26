Pozrel sa jej do očí a presne vedel, či klame. Petru Vajdovú najbližší neopustili a vrátila sa silnejšia
Po kauze ju obsadzujú do ťažkých ženských postáv a vie prečo.
„Neviem, ako je to možné, ale vždy mal svätú pravdu.“ Takto hovorí Petra Vajdová o svojom otcovi, mužovi, ktorý pri nej stál aj v časoch, keď sama nevedela nájsť pevnú pôdu pod nohami. Herečka, ktorá patrí k najtalentovanejším svojej generácie, si v posledných rokoch prešla náročným obdobím, no dnes sa postupne vracia k tomu, čo ju vždy napĺňalo. Návrat do umeleckého sveta prišiel nenápadne, no Petra dokazuje, že jej talent ani cit pre emóciu nikam nezmizli.
Ťažké ženské postavy
Po medializovanej kauze Petra Vajdová dostala ako prvú príležitosť prepožičať hlas hlavnej postave v obľúbenej tureckej telenovele Zradená. Ako priznala, dabing ústrednej hrdinky Asye bol pre ňu náročný nielen herecky, ale aj osobne. „V poslednom období som v dabingu obsadzovaná skôr do ťažších ženských postáv. Možno preto, že som si sama prešla náročnejším životným obdobím,“ povedala pre Markízu. Práve osobná skúsenosť jej podľa všetkého pomáha prenášať do postáv autentickosť, ktorú diváci cítia. Najťažšie sú pre ňu vraj momenty, keď príbeh zasahuje deti. Vtedy sa emócie nedajú oddeliť od reality.
„Keď už príbeh zasiahne dieťa, niekedy sa mi hlas naozaj zlomí. Tieto situácie sa dabujú veľmi ťažko. Myslím si, že v tomto seriáli sa nájde každý – muž aj žena, ktorí si prešli rozchodom, krízou, podozreniami či skutočnou neverou. Vždy je to ťažké – tam nie je víťaz ani porazený,“ priznala Petra Vajdová.
Návrat geniálneho hlasu
Práve schopnosť precítiť náročné ženské osudy ju posunula aj k veľkým filmovým projektom. Najnovšie sa jej fanúšikovia dočkajú aj vo filme Diabol nosí Pradu 2, kde prepožičala hlas Anne Hathaway. Pokračovanie kultového filmu prichádza po takmer 20 rokoch a Vajdová priznala, že aj ona sama vníma prvý diel ako výnimočný fenomén. „Bolo to jedno z prvých diel tých čias o móde, také ‚fashion‘ vo filme. Určite to preslávilo Anne Hathaway aj Emily Blunt. Vtedy to bola kultová záležitosť, ktorá má dodnes množstvo repríz,“ povedala. Zo zákulisia dabingu už uniklo aj video, na ktorom ju vidno pri práci, a práve to vyvolalo medzi fanúšikmi silnú vlnu reakcií.
Mnohí neskrývali radosť, že ju opäť vidia pri práci, ktorá jej tak sedí. „Geniálne dabuje aj hrá, som rada, že je späť,“ odkázala fanúšička Majka. Ďalšia fanúšička Alex pridala stručný, ale výstižný odkaz: „Hlas Peťky Vajdovej je nenahraditeľný.“ Práve tieto reakcie ukazujú, že návrat Petry Vajdovej nie je len návratom herečky do práce, ale aj návratom človeka, ktorému ľudia stále veria a držia palce. Za najlepšieho muža svojho života však Petra nepovažuje žiadneho partnera, ale svojho otca.