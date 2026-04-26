Podopiera ho chodítko aj mladšia manželka. Davida Hasselhoffa očarila predavačka ako z modernej Popolušky
David sa nevzdáva, odkazujú fanúšikom jeho najbližší.
Fanúšikovia si ho pamätajú ako neohrozeného plavčíka z rozpálených pláží, ktorý zachraňoval životy a patril k najväčším televíznym ikonám 90. rokov. Dnes však 73-ročný David Hasselhoff ukazuje celkom inú tvár života – tú krehkejšiu, ľudskejšiu a bolestivejšiu. Obľúbeného herca v uplynulých dňoch zachytili fotografi v Los Angeles počas vzácneho verejného vystúpenia. Na snímkach sa pohyboval s pomocou chodítka, čo u fanúšikov vyvolalo obavy o jeho zdravotný stav. Obrovskou oporou mu pritom je jeho o 28 rokov mladšia manželka, ktorá prežila príbeh ako z rozprávky o Popoluške.
Nevzdáva sa
Podľa Hasselhoffovho zástupcu sa herec momentálne zotavuje po operácii kolena a výmene bedrového kĺbu. Absolvuje fyzioterapie a robí všetko pre to, aby sa čo najskôr vrátil do bežného života. „Darí sa mu a zotavuje sa dobre,“ uviedol jeho hovorca pre portál Page Six. Hoci pohľad na kedysi energického hrdinu seriálov Baywatch a Knight Rider mnohých zarmútil, blízki uisťujú, že Hasselhoff sa nevzdáva. Dokonca aj počas rekonvalescencie zostáva aktívny – cvičí, chodí na prechádzky a snaží sa udržať v kondícii.
Nie je to pritom prvýkrát, čo jeho zdravie vyvolalo medzi fanúšikmi otázniky. Už minulý rok ho videli na letisku na invalidnom vozíku, keď priznal, že trpí veľkými bolesťami. „Mal som operáciu kolena a bolelo to naozaj veľmi,“ priznal v jednom z rozhovorov David Hasselhoff, ktorý má najväčšiu oporu vo svojej manželke. Hayley Robertsová je od neho mladšia o takmer 28 rokov, no vek medzi nimi vraj nikdy nehral hlavnú rolu. Ich príbeh pritom pripomína modernú rozprávku o Popoluške.
Herec a predavačka
Hayley vyrastala vo Walese v obyčajnej rodine a pracovala ako predavačka v obchodnom dome. Keď v roku 2011 stretla Hasselhoffa v hotelovej hale v Cardiffe, chcela od neho iba autogram. „Povedal mi, že autogram dostanem len vtedy, ak mu dám svoje telefónne číslo,“ spomínala neskôr pre People fanúšička, pri ktorej herec hneď pocítil niečo výnimočné. „Pomyslel som si, že predo mnou stojí žena, s ktorou chcem tráviť svoj čas, svoj život,“ uviedol Hasselhoff, ktorý si myslel, že ju nikdy nezíska. Bol si istý, že je pre Hayley príliš starý.