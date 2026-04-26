Keď videla kamošky s deťmi, trápila sa. Janka Hospodárová je hurikán, no šťastie našla pri pokojnom vánku
Svojho životného partnera by dopriala každej žene.
„Ja to beriem tak, že som v polovičke. V prvej polovičke som si to všetko nacvičila, ako by to malo byť. Urobila som rôzne chybičky, niečo sa mi aj podarilo a vlastne od tej päťdesiatky už pôjdem na výbornú,“ povedala pre Reflex moderátorka Janka Hospodárová, ktorá oslavuje jubilejné 50. narodeniny. Obľúbená tvár televízie Markíza vysvetľuje, že päťdesiatka pre ňu neznamená koniec jednej etapy, ale nový začiatok, ktorý prežíva po boku vysnívaného partnera. Vďaka Ľubkovi sa zmierila aj s jedinou vecou, ktorá ju roky vnútorne trápila.
Hurikán a vánok
Hoci sa jej v pracovnom živote darilo, v súkromí si na svoje šťastie musela počkať. „Úplne najlepší muž môjho života je ten aktuálny. To je človek s veľkým Č a som veľmi šťastná, že ho mám pri sebe, že sa nakoniec šťastie usmialo aj na mňa. Mám pri sebe skvelého muža. Poznám veľa super žien, ktoré sú doteraz samy. To bol aj môj prípad, ale s Ľubkom sa všetko zmenilo,“ uviedla pre Nový Čas o partnerovi, ktorý do jej života priniesol pokoj, stabilitu a pocit istoty. „Dala by som ho pokojne za príklad ostatným mužom,“ povedala s láskou. Paradoxne, rovnováha, ktorá ich drží pokope, sa skrýva v odlišnosti.
„V našej dvojici je ten trpezlivejší, ale nielen preto si rozumieme. Je to asi nejaká taká symbióza dvoch pováh, ktoré sa dopĺňajú,“ prezradila moderátorka, ktorá ich spoločný život vystihla jednoduchým prirovnaním: „Ja som ten hurikán a Ľubko je ten vánok.“
Nesplnený sen
Čerstvá päťdesiatnička pri životnom jubileu bilancuje nielen svet lásky, ale aj rozhodnutia, ktoré urobila. „Sama si hovorím, že som mala v živote veci viac analyzovať, viac o nich rozmýšľať racionálne, ale ja som bohužiaľ taký intuitívny spontánny typ,“ vysvetlila pre Reflex Janka, ktorá priznala, že nie všetko vo svojom živote urobila ideálne. „Na druhej strane si hovorím, že nemá význam niečo ľutovať,“ pokračovala. Napriek úspešnej kariére a naplnenému partnerskému životu bola jedna vec, ktorá ju dlhé roky trápila. Nikdy sa jej nesplnil sen o vlastnej rodine.