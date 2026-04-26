Zostala sama s dvomi deťmi a prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zostala sama s dvomi deťmi a prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Televízna moderátorka Jana Adamcová / Pablo Escobar

Jana z Bardejova očarila syna narkobaróna Pabla Escobara. V Kolumbii s ním prežila príbeh ako z filmu

Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.
Foto: Facebook - Katka Ščevlíková

Kedysi vravela, že je exot a aj svoje vzťahy hodnotila svojsky.

„Sú veci, čo nepredýcham, dobehnú ma o pár dní,“ spieva Katka Ščevlíková vo svojej piesni Nezhasínaj. Speváčka, ktorá si získala celé Slovensko už v roku 2014 v súťaži X Factor, dnes otvára srdce aj tému, o ktorej sa často mlčí – o hľadaní sily odísť z nefunkčného vzťahu a nezabudnúť pritom na seba. Mama dvoch detí dokazuje, že aj po spálení mostov sa dá nájsť svetlo nádeje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1259444196190516&set=pb.100063748412829.-2207520000&type=3

Mala v sebe všetko

„Kde si ty bola celý čas?“ pýtala sa Celeste Buckingham, keď sa Katka Ščevlíková v roku 2014 ukázala v súťaži X Factor. Po tom, čo dospievala energickú pieseň a všetci porotcovia stáli na nohách, moderátor Pyco to zhodnotil jednoznačne: „Ty máš všetko, čo človek potrebuje, aby mohol X Factor vyhrať.“

Prečítajte si tiež: V živote sa nenaplakal tak ako pri rozvode. Samo Tomeček pochopil, že človek nikdy nevie, čo príde zajtra

„Som bezprostredná, neriešim hlúposti a hlavné také, čo rieši veľa dievčat. Ja som sa vždy kamarátila skôr s chalanmi, pretože sú takí bezprostrední a taká som aj ja. Snažím sa na nič nehrať,“ vravela vtedy pred kamerami Katka a verila, že vďaka súťaži sa presadí, získa kontakty a hudba ju začne naplno živiť. „Odišla som zo školy, ja som študovala chémiu, ale potom som si uvedomila, že to nebude moja cesta. Preto som aj tu,“ povedala v súťaži, ktorú síce nevyhrala, ale získala presne to, čo chcela – hudba ju začala živiť a keď sa stala stálicou šou Milujem Slovensko, spoznali ju všetci. Jej hlas aj účes boli nezameniteľné a Slováci si ju ihneď zamilovali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/katkascevlikovaofficial/posts/pfbid02f7v5V63eUYkVS7WATBeLR4DmgrGnpgyr7sLWSdWbm9vE3KWxamtFzp1pb5EFGmpTl

Prichádzali aj odchádzali

„Takto som to ja. Aj tak si myslím, že čo si oblečiem a ako vyzerám, je jedno. Ak si žena pripadá vnútorne sexi, tak ju tak ľudia budú aj vnímať,“ vravela pre Korzár ešte v roku 2015 speváčka, ktorá bola v tom čase nezadaná. Vravela, že je exot a aj svoje vzťahy hodnotila svojsky. „Muži v mojom živote prichádzajú aj odchádzajú. Ja milujem veľmi veľa ľudí a raz snáď budem schopná všetkých,“ priznala Katka, ktorá sa nakoniec usadila a stala mamou syna Jakuba a dcéry Živy. Speváčka o svojom súkromí dlho mlčala, až kým v roku 2024 nevydala skladbu, v ktorej sa vyspievala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…