Zuzana Kocúriková: Keby nebolo jednej veci, už niekde visím. Odmietam byť napichanou herečkou
Slovenská herečka Zuzana Kocúriková.
Foto: Instagram - muza_teatro_divadlo; Reprofoto TV JOJ - Inkognito

Mladí ľudia nechápu, ako môžu byť manželia 57 rokov spolu šťastní.

„Zmierite sa s tým? Nikdy úplne,“ priznáva Zuzana Kocúriková len päť mesiacov po smrti manžela Petra Mikulíka, s ktorým prežila 57 rokov života. Kým na svoju vlastnú smrť vraj nikdy nemyslela, jedna predstava jej zvierala hrdlo – že raz stratí muža, s ktorým prežila celý život. A keď ten okamih skutočne prišiel, skončil príbeh jednej veľkej lásky, aký sa dnes vidí len zriedka. Práve pri Petrovi sa z divokej rebelky stala úplne iná žena, ktorá vie aj po obrovskej strate zabudnúť na svoje starosti.

Divoká hipisáčka

Ich vzťah bol od začiatku dôkazom, že protiklady sa naozaj priťahujú. Ona bola nespútaná, slobodomyseľná, divoká hipisáčka, ktorá milovala extravaganciu a život bez pravidiel. On bol pokojný, rozvážny, tichý muž so zásadami, ktorý sa nikdy netlačil do popredia. „Boli sme v rovnakej profesii, čo býva často problém – vzniká rivalita. U nás to vôbec nebolo. Od začiatku sme sa uznávali a podporovali. A to je podľa mňa základ, aby spolu ľudia vydržali celý život,“ prezradila pre Rytmus Života herečka, o ktorú musel režisér zabojovať. Kocúriková nikdy neskrývala, že mužská pozornosť jej lichotila a že v mladosti vedela byť poriadne temperamentná.

Zuzana Kocúriková v roku 1967 a 2021
„To viete, že áno... Môj manžel bol ale veľmi tolerantný. Nie že by som niečo robila za jeho chrbtom, ale videl, že mám veľa nápadníkov. Bola som hipisáčka, to bola iná doba,“ rozosmiala sa pri spomienkach. Na otázku, ako sa dá vydržať s jedným partnerom viac než polstoročie, nemá jednoduchú odpoveď.

„Ja ani neviem – asi vďaka niečomu, čo nás riadi. Mladí to nechápu: 57 rokov šťastní? Áno. Samozrejme, život bol všelijaký – aj divoký, aj búrlivý. Boli úspechy aj menej úspešné obdobia, straty rodičov… Všetko k tomu patrí,“ vysvetlila Zuzana Kocúriková. A hoci dnes manžel už pri nej fyzicky nie je, cítiť z nej pokoj a ten je dôkazom, že skutočná láska nekončí ani smrťou.

Zuzana Kocúriková
„No vidíte, ide zo mňa dobrá energia a aké obdobie som prežívala. Ale asi jediné, čo sa dá, je naučiť sa s tým žiť. Zmierite sa s tým? Nikdy úplne. S mojím manželom sme mali – a to nepreháňam – 57 rokov fantastického spoločného života,“ priznala herečka, pre ktorú je veľkou oporou dcéra, vnúčik a milované divadlo.

Napichané herečky

„Ja som teraz divadlu asi najviac vďačná, ako som kedy bola. Pred pár mesiacmi som stratila manžela. Keby som nemala toto povolanie, tak už niekde visím. Toto povolanie je úžasné! Teraz mám veľa titulov, v ktorých hrám, a to je úžasné. V divadle som 4–5-krát do týždňa a je to pre mňa skvelé. Keď idem z domu sem, niečo sa mi v hlave prepne a už sa na to všetko teším. Nielen na kolegov, ale aj na divákov. Úplne zabudnem na všetky svoje starosti,“ uviedla diva, ktorá s obdivuhodným pokojom berie aj starnutie. Kým sa mnohé jej herecké kolegyne snažia zastaviť čas, ona má úplne iný postoj.

