Na družstve vo Vyšnom Hrušove robia chlapi z Nepálu. Doma by nezarobili ani 300 eur mesačne
Na slovenskú kuchyňu už majú svoj názor.
Keď sa vo Vyšnom Hrušove začína deň, na miestnom družstve je už rušno. Je krátko po siedmej ráno a medzi kravínmi a poľami sa rozbieha bežný pracovný rytmus. Ako informovali noviny.sk, popri slovenských pracovníkoch tu dnes pracujú aj muži, ktorí prišli z opačného konca sveta, z Nepálu.
Aký majú plat
To, čo sa môže na prvý pohľad zdať ako netradičné riešenie nedostatku pracovnej sily, sa pre mnohých stalo novou životnou šancou. Poľnohospodári na Slovensku dlhodobo bojujú s nedostatkom ľudí a na Hornom Zemplíne našli riešenie tam, kde by ho možno čakal málokto. Chýbajúcich pracovníkov sa rozhodli hľadať v Nepále, kde sú pracovné možnosti aj životné podmienky pre mnohých výrazne náročnejšie.
Priemerný mesačný plat v Nepále sa pohybuje na úrovni približne 160 až 260 eur, čo vysvetľuje, prečo je práca na Slovensku pre mnohých obrovskou príležitosťou. Plat, ktorý tu dostanú, je totiž podľa farmárov približne sedemnásobne vyšší než ten, ktorý by zarobili doma.
Nepálci sa každé ráno starajú o hospodárske zvieratá, pomáhajú na poliach a postupne si zvykajú na nové prostredie, jazyk aj kultúru. Dorozumievanie pritom spočiatku nebolo jednoduché, a tak si pomohli vlastným spôsobom – pripravili si slovensko-nepálsky obrázkový slovník, vďaka ktorému sa so slovenskými kolegami učia komunikovať pri každodennej práci. „Ľudia sú tu veľmi nápomocní a to sa mi páči,“ povedal v reportáž TV JOJ Roshan, ktorý na farme pracuje.
Doma nebola ani elektrina
Dostať sa na farmu vo Vyšnom Hrušove však nebolo jednoduché. Každý z uchádzačov musel prejsť výberovým konaním, počas ktorého sa preverovala nielen základná znalosť angličtiny, ale aj praktické skúsenosti. Podmienkou bol napríklad vodičský preukaz na traktor a pracovné skúsenosti zo zahraničia. „Už pracovali minimálne v Saudskej Arábii, Katare alebo v Dubaji,“ vysvetlil majiteľ agrofarmy Peter Nízky. Na Slovensku však chlapi z Nepálu našli niečo, čo je pre nich mimoriadne dôležité: stabilitu.