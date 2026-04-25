Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na družstve vo Vyšnom Hrušove robia chlapi z Nepálu. Doma by nezarobili ani 300 eur mesačne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nepálci vo Vyšnom Hrušove. — Foto: Reprofoto TV JOJ (Jana Tóthová)

Na slovenskú kuchyňu už majú svoj názor.

Keď sa vo Vyšnom Hrušove začína deň, na miestnom družstve je už rušno. Je krátko po siedmej ráno a medzi kravínmi a poľami sa rozbieha bežný pracovný rytmus. Ako informovali noviny.sk, popri slovenských pracovníkoch tu dnes pracujú aj muži, ktorí prišli z opačného konca sveta, z Nepálu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=101700852821725

Aký majú plat

To, čo sa môže na prvý pohľad zdať ako netradičné riešenie nedostatku pracovnej sily, sa pre mnohých stalo novou životnou šancou. Poľnohospodári na Slovensku dlhodobo bojujú s nedostatkom ľudí a na Hornom Zemplíne našli riešenie tam, kde by ho možno čakal málokto. Chýbajúcich pracovníkov sa rozhodli hľadať v Nepále, kde sú pracovné možnosti aj životné podmienky pre mnohých výrazne náročnejšie.

Priemerný mesačný plat v Nepále sa pohybuje na úrovni približne 160 až 260 eur, čo vysvetľuje, prečo je práca na Slovensku pre mnohých obrovskou príležitosťou. Plat, ktorý tu dostanú, je totiž podľa farmárov približne sedemnásobne vyšší než ten, ktorý by zarobili doma.

Nepálci sa každé ráno starajú o hospodárske zvieratá, pomáhajú na poliach a postupne si zvykajú na nové prostredie, jazyk aj kultúru. Dorozumievanie pritom spočiatku nebolo jednoduché, a tak si pomohli vlastným spôsobom – pripravili si slovensko-nepálsky obrázkový slovník, vďaka ktorému sa so slovenskými kolegami učia komunikovať pri každodennej práci. „Ľudia sú tu veľmi nápomocní a to sa mi páči,“ povedal v reportáž TV JOJ Roshan, ktorý na farme pracuje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1449617142611969

Doma nebola ani elektrina

Dostať sa na farmu vo Vyšnom Hrušove však nebolo jednoduché. Každý z uchádzačov musel prejsť výberovým konaním, počas ktorého sa preverovala nielen základná znalosť angličtiny, ale aj praktické skúsenosti. Podmienkou bol napríklad vodičský preukaz na traktor a pracovné skúsenosti zo zahraničia. „Už pracovali minimálne v Saudskej Arábii, Katare alebo v Dubaji,“ vysvetlil majiteľ agrofarmy Peter Nízky. Na Slovensku však chlapi z Nepálu našli niečo, čo je pre nich mimoriadne dôležité: stabilitu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Zasaďte PARADAJKY týmto spôsobom a budú dvojnásobne veľké: Odolné proti chorobám, aj proti suchu!

Absolútny zabijak buriny v záhrade: Domáci zázrak za pár drobných zničil aj naodolnejšiu burinu – 1 dávka a čistý celý dvor!

Ak máte doma tento detský olej, máte vyhraté: Je lacný a má využitie, o ktorom väčšina ľudí netuší!

Záhradkári, toto si zapamätajte na celú sezónu: Pestovateľ poradil jednoduchý spôsob, ako VÝRAZNE zvýšiť úrodu rajčín!

Plný hrniec

Kedysi sa toto mäso varilo v každom dome: Teraz ľudia utekajú, keď počujú, čo to je!

Famózne CIGÁNSKE zemiakové klobásy: Vynikajúca náhrada za klasické mäsové klobásy!

Zmrzlina BEZ cukru za 1 minútu: Žiadna smotana, vajce a môžete ju aj na diéte – robím ju celú sezónu (RECEPT)!

Tajný trik na najlepšie palacinky podľa mojej babky: Keď dáte do cesta toto, vedzte, že na iný recept si už nikto nespomenie!

Zdravé tipy

Cesnak s citrónom a medom čistí pľúca od hlienu, detoxikuje a zabraňuje upchávaniu ciev: TU je recept!

Ak máte doma tento detský olej, máte vyhraté: Je lacný a má využitie, o ktorom väčšina ľudí netuší!

Zabudnite na plomby a boľavé ďasná: Najsilnejší liek na regeneráciu zubov máte priamo pod nosom!

Toto je dôvod, prečo by každá žena po 40-tke mala poznať ŠALVIU v oleji: Tento účinok velebia aj lekári (RECEPT)!

