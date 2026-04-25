Keď zo mňa konečne odišla tá špina, dcéra sa oslobodila. Eňu Podzámsku v Prešove chráni osobný strážca

Herečka Elena Podzámska.
Herečka Elena Podzámska.

Jeden z hlavných pocitov je, že nesmiem sklamať, priznáva.

„Hladkala ma a prosila ma, nech to už nerobím. Ďakovala mi, že som tu,“ spomína Elena Podzámska na chvíle, keď stála na hranici života a smrti a po rokoch boja s depresiou a závislosťou ju zachránila vlastná dcéra Radka. Herečka, ktorá otvorene priznala, že prežívala stavy, keď už nechcela žiť, dnes hovorí o úplne inom období. Po liečbe, návrate na javisko a po boku manžela Jaroslava našla pokoj, aký roky nepoznala.

 

Život s východniarmi

„Som veľmi dobre nastavená. Mám vynikajúcu pani doktorku - psychiatričku, ktorá je mi kedykoľvek k dispozícii, takže cítim, že je to fajn. Aj keď sa dejú nejaké veci a som smutná, čo je úplne prirodzené, zvládam to lepšie. Neutápam sa v nepríjemných pocitoch,“ priznala otvorene v rozhovore pre časopis Život herečka, ktorá našla nový pokoj ďaleko od ruchu hlavného mesta.

Dnes žije v Prešove, kde podľa vlastných slov objavila úplne iný rytmus života. Menšie mesto jej prinieslo viac súkromia, pokoja a bezpečia. „Ani Bratislava nie je obrovská, ale Prešov je naozaj menšie mesto. Ale vyhovuje mi to. Je tam väčší pokoj, také súkromie. Ešte sa mi občas stane, že niektorým slovám nerozumiem,“ povedala so smiechom a priznala, že východniarske nárečie ju ešte občas zaskočí. Práve na východe sa cíti prijatá možno viac než kdekoľvek predtým.

Nesmie sklamať

Ľudia ju spoznávajú, zastavia, prihovoria sa jej a často sa chcú s ňou odfotiť. „Sú neuveriteľne milí,“ uviedla s vďačnosťou. Veľkou súčasťou jej premeny je aj návrat k herectvu. V Košiciach opäť hrá v divadle a priznala, že pocit návratu na javisko bol silný a oslobodzujúci, ako keď si po rokoch opäť sadnete na bicykel. Napriek radosti však cíti aj veľkú zodpovednosť. „Jeden z hlavných pocitov je, že nesmiem sklamať, nemôžem si to dovoliť,“ priznala Eňa Podzámska, ktorá si uvedomuje, že v minulosti sklamala mnohých a najviac svoju dcéru Radku.

„Kráčala po mojom boku s mojimi závislosťami a démonmi. Stále sa mi snažila pomôcť. Nikdy to nevzdávala, nezlomila nado mnou palicu. Ona mi to nikdy nevyhodila na oči,“ povedala úprimne herečka, ktorá si je vedomá, ako veľmi svojej dcére ublížila.

