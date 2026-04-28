Doma má dve deti, jedným z nich je manžel. Seriálová manželka Jožka Vajdu má na lásku jasný názor
Známa herečka aktuálne žiari v jojkárskom seriáli Osud.
Kedysi sa smiala, že doma má dve deti – dcéru a manžela. Herečka Henrieta Kecerová, ktorú si Slováci pamätajú napríklad zo seriálu Odsúdené, dnes opäť hviezdi na televíznych obrazovkách v seriáli Osud, ktorého témami sú aj vzťahy a láska. A práve k druhej menovanej sa umelkyňa vyjadrila v rozhovore pre Nový Čas pre ženy – ženy podľa nej veria ilúzii, ktorá rozhodne nie je pravdivá.
Aj ona by sa pre rodinu obetovala
Henrieta Kecerová, ktorá žije v Košiciach, sa v minulosti divákom predviedla napríklad v seriáli Odsúdené, najnovšie však žiari v úlohe manželky Jožka Vajdu, ktorý v jojkárskom seriáli Osud stvárňuje majiteľa liehovaru Edgara Kráľoviča. Ako vraví, stvárniť jeho partnerku nebolo úplne jednoduché.
Ich vzťah je totiž komplikovaný a plný emócií. „Vzájomná nenávisť sa striedala so vzájomnou láskou k našim dcéram a s problémami, ktorými sme si ako manželia prešli. Bolo dôležité zachytiť tú dynamiku nefungujúceho manželského vzťahu čo najpravdivejšie,“ vysvetľuje herečka a čosi prezradila aj o svojej postave.
„Bola to veľmi komplexná postava a bolo dôležité pochopiť jej motivácie, aby pôsobila autenticky,“ hovorí Henrieta o Miriam Kráľovičovej. Obe vraj majú aj niečo spoločné. „Tak ako Miriam, aj ja by som dokázala pre rodinu obetovať takmer všetko,“ dodala známa herečka, ktorá si však súkromie stráži a iba občas povie čriepky.