Doma má dve deti, jedným z nich je manžel. Seriálová manželka Jožka Vajdu má na lásku jasný názor - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Doma má dve deti, jedným z nich je manžel. Seriálová manželka Jožka Vajdu má na lásku jasný názor
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Doma má dve deti, jedným z nich je manžel. Seriálová manželka Jožka Vajdu má na lásku jasný názor

Henrieta Kecerová žiari aktuálne v jojkárskom seriáli Osud.
Henrieta Kecerová žiari aktuálne v jojkárskom seriáli Osud. — Foto: Instagram @ tvjoj (Promo fotografie TV JOJ k seriálu Osud)

Známa herečka aktuálne žiari v jojkárskom seriáli Osud.

Kedysi sa smiala, že doma má dve deti – dcéru a manžela. Herečka Henrieta Kecerová, ktorú si Slováci pamätajú napríklad zo seriálu Odsúdené, dnes opäť hviezdi na televíznych obrazovkách v seriáli Osud, ktorého témami sú aj vzťahy a láska. A práve k druhej menovanej sa umelkyňa vyjadrila v rozhovore pre Nový Čas pre ženy – ženy podľa nej veria ilúzii, ktorá rozhodne nie je pravdivá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Aj ona by sa pre rodinu obetovala

Henrieta Kecerová, ktorá žije v Košiciach, sa v minulosti divákom predviedla napríklad v seriáli Odsúdené, najnovšie však žiari v úlohe manželky Jožka Vajdu, ktorý v jojkárskom seriáli Osud stvárňuje majiteľa liehovaru Edgara Kráľoviča. Ako vraví, stvárniť jeho partnerku nebolo úplne jednoduché.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Ich vzťah je totiž komplikovaný a plný emócií. „Vzájomná nenávisť sa striedala so vzájomnou láskou k našim dcéram a s problémami, ktorými sme si ako manželia prešli. Bolo dôležité zachytiť tú dynamiku nefungujúceho manželského vzťahu čo najpravdivejšie,“ vysvetľuje herečka a čosi prezradila aj o svojej postave.

Jozef Vajda v mladosti a v súčasnosti.
Prečítajte si tiež: Keď sa zbláznil do Rómky, dostal bitku. Jozef Vajda si až neskôr uvedomil, že ženy nie sú zmyslom života

„Bola to veľmi komplexná postava a bolo dôležité pochopiť jej motivácie, aby pôsobila autenticky,“ hovorí Henrieta o Miriam Kráľovičovej. Obe vraj majú aj niečo spoločné. „Tak ako Miriam, aj ja by som dokázala pre rodinu obetovať takmer všetko,“ dodala známa herečka, ktorá si však súkromie stráži a iba občas povie čriepky.

Má doma dve deti

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

