Editka dostala najdrahší liek sveta, teraz oslávila 5 rokov. Pre špeciálny darček si šla až do Talianska
Dievčatko bojuje so závažným ochorením SMA (spinálna svalová atrofia, pozn. red.).
„Sme spolu už krásnych päť rokov,“ napísala nedávno šťastne na sociálnej sieti mama Editky. Dievčatko v týchto dňoch oslavovalo narodeniny a pre svoj špeciálny darček si išlo až za hranice našej krajiny - do slnečného Talianska.
O Editke, ktorá potrebovala najdrahší liek na svete za dva milióny eur, sa v roku 2023 dozvedelo takmer celé Slovensko. Malej bojovníčke vtedy desať dní pred druhými narodeninami aplikovali procedúru, ktorá mala zastaviť napredovanie nevyliečiteľnej spinálnej muskulárnej atrofie. Nikto už nechce rozmýšľať nad tým, čo by bolo, keby zostala odkázaná len na to, čo by jej preplatila poisťovňa. Dnes sa má Editka oveľa lepšie.
Štvornožkovala
Editkin boj sa po podaní lieku zďaleka neskončil, aj keď prvé pokroky bolo vidieť takmer okamžite. Dievčatko začalo štvornožkovať, čo sa považovalo za malý zázrak.
„Naberá na rýchlosti a skúša aj na kolienka. Už na nich aj chvíľu vydrží,“ opisovala vtedy dojato situáciu Editkina mama s tým, že malej bojovníčke to samozrejme pridávalo aj na psychike, že sa jej darilo.