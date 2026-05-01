Bolia vás kolená, máte stuhnuté ramená či tlak na hrudi? Telo vám možno hovorí viac, než si myslíte
Zaseknuté emócie sú ako veľký batoh, ktorý so sebou nosíme, vysvetľuje terapeutka.
Sánka v jednom kŕči, guča v hrdle alebo zvláštny pocit v žalúdku. Väčšina z nás to pripíše únave, stresu či zlému držaniu tela, no niekedy môže byť odpoveď oveľa komplexnejšia. Odborníci pre portál Healthline upozorňujú, že telo a psychika sú prepojené oveľa viac, než si uvedomujeme a to, čo nevieme spracovať v hlave, sa môže ozvať cez telo.
Telesná mapa emócií
Tím fínskych vedcov ešte v roku 2018 skúmal, kde ľudia pociťujú rôzne emócie, a výsledkom je mapa tela, ktorá ukazuje zaujímavé vzorce. Šťastie sa podľa nej „rozlieva“ takmer po celom tele, zatiaľ čo úzkosť či strach sa koncentrujú najmä v hrudníku, hlave a rukách. Smútok sa často spája s oblasťou hrudníka a zároveň s útlmom aktivity v končatinách, čo môže vysvetľovať pocit ťažoby alebo vyčerpania.
Neznamená to však, že by boli emócie doslova uložené v konkrétnych častiach tela, skôr ide o to, ako mozog prepája emócie s telesnými reakciami. Keď prežívame stres, telo automaticky aktivuje reakciu „boj alebo útek“ – zrýchli sa nám tep, napnú svaly a zmení sa dýchanie. Ak tento stav trvá dlhšie, napätie môže pretrvávať aj bez zjavnej príčiny.
Bedrá
Niektoré prístupy ich spájajú s potlačenými pocitmi alebo nevyjadreným smútkom.
Ramená
Pocit „ťažoby na pleciach“ sa často spája so stresom a zodpovednosťou.
Kríže (spodná časť chrbta)
Napätie tu môže súvisieť s pocitom neistoty alebo strachu z budúcnosti.
Čeľusť
Zovretá čeľusť býva spojená s potlačeným hnevom alebo nevypovedanými slovami.
Hrudník
Tlak na hrudi môže súvisieť so smútkom alebo nevyjadrenými emóciami.
Krk
Napätie v krku sa niekedy spája s vnútorným konfliktom alebo „nevypovedanou pravdou“.
Žalúdok
Úzkosť a stres sa veľmi často prejavujú práve tu.
Ruky
Môžu symbolizovať potrebu kontroly alebo napätie spojené s rozhodovaním.
Kolená
Niektorí odborníci ich spájajú s odporom voči zmene alebo posunu v živote.
„Zaseknuté emócie sú ako veľký batoh, ktorý so sebou nosíme. Zaťažuje nás, ovplyvňuje našu náladu a vyčerpáva našu energiu,“ vysvetlila pre Healthline Kelly Vincentová, terapeutka zameraná na prepojenie mysle a tela. Práve preto sa podľa jej slov môže stať, že cítime ťažobu na pleciach alebo tlak na hrudi, aj keď sme fyzicky v poriadku. Ešte výraznejšie sa toto prepojenie ukazuje pri silných zážitkoch.
Ako to spracovať
„Keď ide o extrémne zahlcujúcu skúsenosť, mozog ukladá traumatické spomienky vo forme obrazov alebo telesných pocitov,“ pokračovala Vincentová. Takéto spomienky sa môžu neskôr napríklad ozvať ako náhle napätie, úzkosť či nepríjemný telesný pocit, akoby telo reagovalo skôr než myseľ. Dobrou správou podľa expertky je, že telo sa dokáže postupne upokojiť a „preladiť“.