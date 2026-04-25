Jana z Bardejova očarila syna narkobaróna Pabla Escobara. V Kolumbii s ním prežila príbeh ako z filmu
Jana z Bardejova očarila syna narkobaróna Pabla Escobara. V Kolumbii s ním prežila príbeh ako z filmu
Televízna moderátorka Jana Adamcová / Pablo Escobar

Televízna moderátorka Jana Adamcová / Pablo Escobar — Foto: Instagram - @adamojana; Wikimedia Commons

Zahoreli sme citmi, ktoré sa ťažko popisujú, vravela.

„Zavolám ti neskôr,“ povedal Pablo Escobar svojmu synovi, 16-ročnému Juanovi Pablovi. Bolo to poslednýkrát, čo počul hlas svojho otca. „O jeho smrti som sa dozvedel z televízie. Zbláznil som sa. Vyhrážal som sa celej krajine, že ak je môj otec naozaj mŕtvy, zabijem všetkých,“ spomínal muž, ktorý dnes vystupuje pod menom Sebastián Marroquín a snaží sa napraviť temné dedičstvo svojej rodiny. Práve jeho silný príbeh zaujal aj rodáčku z Bardejova Janu Adamcovú natoľko, že sa rozhodla vydať po jeho stopách až do ďalekej Kolumbie. Netušila pritom, že ju táto cesta privedie aj k nečakaným citom.

Zakázaná láska

Narodila sa v Bardejove ako Jana Nováková do rodiny účtovníčky a pravoslávneho kňaza. „Po mame som zdedila mäkké srdce, po otcovi sklony vystupovať na verejnosti,“ vysvetľovala v rozhovore pre Idnes.cz Jana, ktorá chodila do kostola z donútenia a každú nedeľu vraj preplakala. „Kamarátky ležali v posteli a pozerali rozprávky, zatiaľ čo ja som dve hodiny mrzla v studenom kostole na pravoslávnej omši, slúženej v staroslovienčine, ktorej som vôbec nerozumela. Nenávidela som to, práve preto som neskôr bola asi najzarytejšia ateistka v republike,“ priznávala východniarka, ktorá mala jediný sen – odísť do veľkomesta, kde by mohla spievať, tancovať alebo hrať divadlo.

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)
Prečítajte si tiež: Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Ako 18-ročná nabrala odvahu, vyrazila do Prahy a hoci sa najskôr zamestnala ako recepčná na hoteli, popritom s kapelou vystupovala v Nemecku aj Rakúsku. „Lenže hoci spievanie s kapelou po baroch a diskotékach v zahraničí bola veľká skúsenosť, rozhodne to nebolo nič ľahké. Ten rok za hranicami, plný ponocovania a cigaretového dymu všade, kde sme hrali, mi stačil. Zarobila som si svoje prvé, o niečo väčšie peniaze a za tie som si s pomocou ďalších pôžičiek kúpila svoju prvú malú garsónku v Prahe,“ spomínala na svoje úspechy Jana, ktorá v Prahe so svojím hlasom prerazila ako hlásateľka v televízii Nova, kde sa stala hviezdou. Práve v televízii stretla aj svoju jedinú, veľkú a spočiatku zakázanú lásku – režiséra Jiřího Adamca, ktorý bol od nej o 24 rokov starší a k tomu ešte aj ženatý.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roky tajností

„Už odmalička som bola akosi mentálne staršia. So spolužiakmi som si nikdy nemala čo povedať. Postupom času sa ten rozdiel, samozrejme, začal stierať, ale je pravda, že na mužoch mi imponovala múdrosť a pohŕdala som nezrelosťou a povrchnosťou,“ povedala pre CNN Prima News Jana, ktorá milenecký vzťah s režisérom utajovala 11 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraj aj keď bol na dovolenke s rodinou, Jana sa vydala na to isté miesto tiež a bývala dokonca vo vedľajšom mestečku, kam za ňou chodieval. „Manželka o tom 11 rokov nevedela, ale vedeli to všetci okrem nej,“ priznal otvorene v rozhovore pre eXpres Adamec, ktorý nakoniec musel manželke priznať pravdu.

Syn narkobaróna

Jana a Jiří sa stali dvojnásobnými rodičmi, vzali sa a hoci roky patrili medzi najstabilnejšie páry českého šoubiznisu, v roku 2019 sa rozišli a viac nežili v jednej domácnosti. Rodáčka z Bardejova neskôr prekvapila, že nový „vzťah“ našla až v ďalekej Kolumbii so synom najznámejšieho narkobaróna Pabla Escobara.

