Ich svet navždy zaliala voda. Takto vyzerali slovenské obce, ktoré zmizli pod hladinou Liptovskej Mary
Kde kedysi stáli dediny, dnes je len voda.
Tam, kde ostatní vidia iba ligotavú vodnú hladinu, iným sa pred očami vynárajú spomienky na biele domčeky, lúky, polia či školu, do ktorej chodievali ako deti. Presne takto sa pamätníci rozpamätávajú na svoje domovy, ktoré pred päťdesiatimi rokmi nenávratne zmizli pod hladinou Liptovskej Mary. Vodná nádrž zmenila nielen krajinu, ale aj osudy 940 rodín.
Príbeh po rokoch ožil
Zatopenie 13 obcí kvôli výstavbe Liptovskej Mary navždy zmenilo nielen krajinu, ale aj životy takmer štyritisíc ľudí. Ako informuje portál Žilinak, po polstoročí ich príbehy znova ožili v unikátnom filmovom pásme, ktoré sprístupnilo Liptovské múzeum v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.
Historické zábery zachytávajú všetko: od prvých bagrov cez výstavbu elektrárne až po odchod posledných rodín. Nie je to len technický záznam, ale živý dôkaz, že aj veľké stavby majú svoju daň.
Prvé premietanie historických záberov z výstavby sa uskutočnilo počas Stretnutia rodákov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a medzi divákmi sedeli aj tí, ktorých domy dnes ležia pod vodou.