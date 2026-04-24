V rozhovore nespomenula otca, fanúšikovia sa hnevajú. Charlotte Gottová vie, prečo nechce žiť z jeho mena
Speváčka prvýkrát prezradila svoje veľké plány.
„Na všechny z tvých cest, má jediná z hvězd, svítím ti dál.“ Slová z piesne Srdce nehasnou, ktorú Charlotte Ella Gottová naspievala so svojím otcom Karlom Gottom krátko pred jeho smrťou, fanúšikovia poznajú ešte aj dnes. Pripomínajú nielen ich spoločný moment, ale aj tichý prísľub, že príbeh otca a dcéry bude pokračovať. Možno však nie tak, ako si mnohí predstavovali. Vo veľkom rozhovore pre magazín ELLE Charlotte prvýkrát prezradila svoje veľkolepé plány.
Ako vystúpiť z tieňa
Charlotte sa do povedomia verejnosti dostala práve vďaka duetu v roku 2019. Už vtedy bolo jasné, že v sebe nesie „gottovský“ talent, ktorý nemožno prehliadnuť. Po odchode legendárneho speváka sa však rodina stiahla do ústrania a Charlotte sa na verejnosti objavovala len zriedka. Hoci pôsobila ako citlivé dievča, ktoré potrebuje čas, dnes je všetko inak. Dcéra Karla Gotta sa rozhodla vstúpiť do hudobného sveta naplno a ukázať, kým je, ak ju nezatieňuje váha slávneho mena.
Jej debutový singel In Too Deep vyjde na konci apríla – symbolicky v deň jej 20. narodenín. A už teraz je jasné, že nepôjde o návrat k minulosti, ale o začiatok niečoho nového. Ako prezradila pre ELLE, hudobne sa pohybuje v žánri R&B, ktorý jej dáva slobodu tvoriť bez hraníc. „Baví ma jeho tvárnosť a premenlivosť. Do R&B sa dajú dobre pridať prvky iných žánrov, môže tam byť trochu jazzu, trochu popu, trochu všeličoho. Mám rada mnoho žánrov a nechcem sa úplne uzavrieť do jedného,“ vysvetlila Charlotte, ktorá na skladbe pracovala v Londýne pod vedením slávneho producenta Sachu Skarbeka, ktorý spolupracoval s viacerými svetovými hviezdami, ako sú napríklad Adele či Miley Cyrus.
Kritika fanúšikov
Na projekte sa nepodieľa len ako speváčka. Charlotte sa prihlásila na online vyučovanie známej newyorskej školy Berklee College of Music, kde sa sama sa učí tvoriť, písať aj produkovať. „Učím sa, ako si môžem hudbu produkovať sama. Pretože potom k nej má človek úplne iný vzťah, keď sa na skladbe od začiatku do konca aj podieľa. Je tak ešte viac ‚moja‘, než keby mi pieseň niekto celú zložil a potom mi ju len dal, aby som ju zaspievala,“ vysvetlila 19-ročná hudobníčka.
Aj napriek tomu, že meno Gott stále vyvoláva silné emócie, niektorí fanúšikovia ju kritizujú za to, že v rozhovoroch nespomína svojho otca.