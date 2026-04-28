Nevzdali sa, ani keď čas nehral v jeho prospech. Ladislav dnes svojim hrdinom dokazuje, že to stálo za to
Hodina a pol medzi životom a smrťou rozhodla o všetkom.
Nie každý výjazd sa končí tak, ako by si záchranári želali. Pri pánovi Ladislavovi však rozhodla vytrvalosť, rýchle rozhodnutia aj odvaha prekročiť zaužívané hranice. Zachraňovali ho dlhých 90 minút a spoločne dokázali, že boj o život sa nevzdáva predčasne.
Zlomové minúty
Zásah sa podľa záchranárov zo Záchrannej zdravotnej služby NsP Brezno začal tak ako každý iný. Situácia sa však rýchlo skomplikovala a bolo jasné, že ide o každú sekundu. Ako uviedli na sociálnej sieti, museli siahnuť po technike, ktorá im pomohla udržať pacienta pri živote aj v kritických chvíľach.
„Naši záchranári priamo v teréne použili automatický prístroj na kompresie hrudníka, ktorý zabezpečil nepretržitú a kvalitnú masáž srdca, čím vytvoril nevyhnutný časový priestor pre ďalšie riešenie,“ opísali a dodali, že nasledovali minúty plné napätia, počas ktorých bolo jasné, že štandardný postup nemusí stačiť.
Odvážne rozhodnutie
Po konzultácii s odborníkmi v Banskej Bystrici padlo zásadné rozhodnutie. Rozhodli sa pacienta transportovať a napojiť na mimotelový obeh (ECMO), ktorý dokáže dočasne nahradiť funkciu srdca a pľúc.