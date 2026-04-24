Bež do izby, povedal jej Müller, no ona mala hrdosť. Vanda Wolfová pomohla spevákovi s najväčšími démonmi
Známy spevák je druhý raz ženatý.
Po tom, ako pre jeho nevery, klamstvá a drogové excesy odišla od Richarda Müllera bývalá manželka Soňa, spevák tvrdil, že do chomúta už nevlezie. Roky to aj poctivo dodržoval, no ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Osudovou ženou druhej polovice jeho života sa stala Vanda Wolfová, ktorá ním bola očarená už ako tínedžerka. Richard dnes hovorí, že práve ona bola tá, ktorá ho vytiahla z temnoty, keď balansoval na hrane. Ona skromne protestuje: „Richarda zachránili deti, nie ja,“ reaguje.
Manažérka Vanda si kariéru vybudovala doslova od piky - kedysi umývala riady, robila slúžku a v Anglicku dokonca skončila aj na ulici. Toto je jej príbeh.
V divadle aj pri riadoch
Rodáčka z Brna už ako malá hrala v Divadle na Provázku a tak sa aj neskôr dostala k novinárčine a vlastne aj k samotnému Richardovi. „Teta ma tam odviedla, keď som mala deväť rokov. A s Richardom som sa stretla v rámci mojej novinárskej práce už v 14 rokoch,“ spomínala Vanda v podcaste To nerieš, moja... s tým, že spevák ju už vtedy očaril.
Keďže sa obaja pohybovali v rovnakej brandži, roky sa potom intenzívne stretávali. „Ja som potom robila pomocníčku réžie, keď sa počas komunizmu točili také veľké televízne relácie, tri hodiny sa tam spievalo a podobne, no a ja som tam robila asistentku réžie,“ spomínala Vanda Wolfová a so smiechom dodala, že v tej dobe to bolo aj trošku extrémne.
„Ja som samozrejme načierno umývala riady v Hoteli Intercontinental a vždy, keď som tam umývala ten riad, tak potom som okienkom utiekla do divadla a zase naspäť som okienkom vliezla a ďalej som ten riad umývala,“ smiala sa v rozhovore manželka Richarda Müllera, ktorej kariérne začiatky neboli jednoduché a v Anglicku dokonca skončila aj na ulici.
Slúžka a McDonald
„Ja som tam odišla hneď, ako to išlo po 90. roku robiť vychovávateľku, ale skončila som ako slúžka. A v nejakej fáze som musela už z tej rodiny odísť, ale hrdosť mi nedovolila sadnúť na autobus a vrátiť sa domov. A kamaráti z Talianska ma vzali k sebe domov a vedela som, že sa musím o seba postarať. A tak som za tú taliansku kamarátku chodila pracovať do McDonaldu. Bola to ale dobrá skúsenosť, lebo potom vždy, keď sa niečo v živote stalo, tak som si povedala: Postarám sa o seba, budem upratovať, opatrovať deti či venčiť psov,“ hovorí v podcaste Vanda Wolfová, ktorá sa napokon vypracovala až na top manažérku zahraničnej spoločnosti.