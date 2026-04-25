Bude to dievča alebo chlapec? Pohlavie bábätka nie je náhodné, vedci prišli s prelomovým zistením
Bude to dievča alebo chlapec? Pohlavie bábätka nie je náhodné, vedci prišli s prelomovým zistením
Bude to dievča alebo chlapec? Pohlavie bábätka nie je náhodné, vedci prišli s prelomovým zistením

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/gpointstudio, freepik

Dôležitú rolu zohráva vek matky aj konkrétne biologické faktory.

Ak ste si doteraz mysleli, že pohlavie dieťatka nemožno nijako ovplyvniť, pravdepodobne ste patrili k drvivej väčšine ľudí, ktorým sa to takto prezentovalo celý život. Štúdia publikovaná v odbornom časopise Science Advances však prišla s prekvapivým záverom. Podľa vedcov totiž šance na narodenie chlapca alebo dievčaťa ani zďaleka nie sú 50 na 50.

Analyzovali státisíce tehotenstiev

Pohlavie bábätka podľa výskumníkov úzko súvisí s vekom matky a konkrétnymi génmi. Dlhodobo sa rodí o niečo viac chlapcov než dievčat, čo vedci už roky dokumentujú, no nová štúdia sa tentokrát zamerala na menej jasné vzorce v rámci jednotlivých rodín. Pravdepodobnosť narodenia toho alebo onoho pohlavia pritom prirovnali k hodu mincou, ktorý je pre každú z rodín jedinečný.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Výskumníci z Univerzity verejného zdravia T. H. Chana na Harvarde podľa denníka The Washington Post analyzovali údaje z viac než 146-tisíc tehotenstiev, ktoré im poskytlo 58-tisíc zdravotných sestier zo Spojených štátov. Dáta z rokov 1956 až 2015 napokon ukázali, že v niektorých rodinách sa deti rovnakého pohlavia rodia častejšie, než by sa očakávalo.

Zlom prichádza po 28. roku života

Pri matkách s tromi alebo viacerými deťmi je podľa vedcov o niečo vyššia pravdepodobnosť, že všetky deti budú buď chlapci alebo dievčatá. Nejde teda o náhodu, ako mnohí doteraz predpokladali. Šance na narodenie jedného alebo druhého pohlavia nie sú vyvážené a ovplyvňujú ich určité biologické faktory.

Gabor Maté v Bratislave.
Prečítajte si tiež: Legendárny lekár Gabor Maté: Ženy chorľavejú častejšie a môžu za to štyri vlastnosti

„Ak máte doma dve alebo tri dievčatá a snažíte sa o chlapca, nie je to 50 na 50. Oveľa pravdepodobnejšie je, že budete mať ďalšie dievčatko,“ vysvetlil hlavný autor štúdie Jorge Chavarro. Pri ženách, ktoré začínajú s materstvom až po 28. roku života, je podľa neho o niečo vyššia pravdepodobnosť, že sa im narodia len samé dievčatá alebo iba samí chlapci. To však nie je všetko.

