Bojuje od prvého nádychu. Pomôžme malému Lukáškovi spraviť raz prvé kroky bez bolesti
Každé euro ho posúva vpred.
Len 4,5-ročný Lukáško má za sebou príbeh, ktorý by bol náročný aj pre dospelého. Na svet prišiel predčasne, už v 31. týždni tehotenstva, a od prvých chvíľ musel bojovať o život. Krátko po narodení prekonal sepsu a podstúpil náročnú antibiotickú liečbu.
Ani tým sa však jeho zdravotné komplikácie neskončili. Ako niekoľkotýždňové bábätko musel absolvovať operáciu srdca. Neskôr lekári stanovili diagnózu detskej mozgovej obrny (DMO), ktorá výrazne ovplyvnila jeho ďalší vývoj.
To, čo je pre iné deti samozrejmé, je pre neho boj
Dnes Lukáško nedokáže samostatne sedieť, štvornožkovať, rozprávať ani chodiť. Každý pokrok je výsledkom dlhých hodín cvičení a rehabilitácií.
„To, čo je pre iné deti prirodzené, je pre nás obrovský krok vpred,“ hovorí jeho mama Mária, ktorá sa o syna stará nepretržite.
Napriek diagnóze je Lukáško veselý chlapec, ktorý miluje hudbu, pesničky a pohyb. Jeho snaha napredovať je pre jeho okolie obrovskou motiváciou.