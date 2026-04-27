Pomohla ženám i týraným deťom. Tieto známe tváre zarábajú milióny, no nenechávajú si ich pre seba
Niektoré z celebrít sú známe tým, že svoj majetok venujú na dobré účely.
V Hollywoode úspech kráča ruka v ruke s tučnou výplatou. Každý film, sponzorstvo značky či televízne vystúpenie je štedro zaplatené a môže ľahko prekročiť ročný plat priemerného človeka. Nie všetky celebrity si však chcú nechať takéto peniaze len pre seba. Zatiaľ čo niektorí sa chvália svojím luxusným životným štýlom, iné známe osobnosti sa rozhodli venovať svoj čas a zdroje, aby pomohli zlepšiť blahobyt ostatných a pozitívne ovplyvnili svoju komunitu. Či už založením vlastnej charitatívnej nadácie alebo darovaním prostredníctvom rôznych filantropických organizácií. Nasledujúcich päť slávnych ľudí podľa časopisu L'Officiel zmenilo životy ľudí na celom svete.
5. Elton John
Slávny spevák a skladateľ je známy svojimi filantropickými aktivitami od roku 1986. Po tom, ako v priebehu jedného roka stratil dvoch priateľov na AIDS, založil Nadáciu Eltona Johna pre AIDS - organizáciu, ktorá vyzbierala viac ako 600 miliónov dolárov na podporu programov súvisiacich s HIV v 55 krajinách sveta. K tejto sume prispeli jeho každoročné aukcie klavírov White Tie & Tiara Ball, na ktorých hral, spolu s ďalšími jeho vlastnými darmi, ako aj finančnými prostriedkami.
4. Nicole Kidman
Slávna herečka rovnako ako jej spevácky kolega Elton John venuje množstvo času a peňazí charitatívnym organizáciám. Prispela napríklad darom pre OSN pre ženy, ale pracovala aj na získavaní finančných prostriedkov pre Rozvojový fond OSN pre ženy a zbierala podpisy na podporu tejto filantropickej organizácie. Kidman tiež pomohla založiť Fond na prevenciu rodinného násilia. V roku 2014 tiež navrhla sochu medvedíka Paddingtona, ktorú vydražili s cieľom získať peniaze pre Národnú spoločnosť pre prevenciu krutosti voči deťom.
3. Taylor Swift
Speváčka a skladateľka Taylor Swift je známa tým, že počas svojej kariéry darovala na rôzne charitatívne účely už milióny dolárov. Medzi ne patrí jeden milión dolárov obetiam povodní v Louisiane v roku 2016, 100-tisíc dolárov na výskum rakoviny, 60-tisíc dolárov hudobným oddeleniam šiestich amerických vysokých škôl a mnoho ďalšieho. Krátko predtým sa Swift rozhodla venovať všetky výťažky z predaja svojho videoklipu k piesni Wildest Dreams organizácii African Parks Foundation of America.
Počas pandémie COVID-19 darovala Swift peniaze Svetovej zdravotníckej organizácii a organizácii Feeding Africa, pričom jednu zo svojich podpísaných gitár ponúkla v aukcii na získanie peňazí pre Národnú zdravotnú službu. Podobne ako Dolly Parton aj ona koncom roka 2023 darovala jeden milión dolárov na pomoc pri prírodných katastrofách v Tennessee, v štáte, kde vyrastala.