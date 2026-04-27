FOTO: Vzdala sa slávy, aby sa mohla naplno oddať svojej rodine. Mária Bartalos ukázala malú Rut
Po troch synoch sa bývalá herečka dočkala konečne aj dcérky.
Keď sa koncom marca z Márie Bartalos stala štvornásobná mama, nemohla byť šťastnejšia. Po troch chlapcoch na svete privítala vytúžené dievčatko, ktoré dostalo zaujímavé biblické meno. Bývalá herečka si tak znova naplno vychutnáva materské povinnosti a fotografiou dcérky sa už stihla pochváliť aj na sociálnej sieti – a ihneď si mohla prečítať milé komentáre nadšených fanúšikov.
Rut, ty si ma nepamätáš?
Mária Bartalos kedysi patrila medzi uznávané mladé slovenské herečky, ktoré obsadzovali nielen v divadle, ale aj v rôznych televíznych projektoch. Po stretnutí so svojím manželom však svoju sľubne vyvíjajúcu sa kariéru ukončila a stala sa z nej predovšetkým manželka a matka.
S Adriánom spoločne vychovávajú troch synov – šesťročného Noela, štvorročného Jonatána a ročného Árona, ku ktorým koncom marca pribudla dcérka Rut. Biblické meno hebrejského pôvodu znamená priateľka, spoločníčka alebo krásny vzhľad a symbolizuje vernosť, lásku a oddanosť.
Dcérku bývalá herečka pomenovala po laktačnej konzultantke, s ktorou sa pozná ešte od školských čias. Rut totiž v levickej pôrodnici, kde bývalá herečka rodila, navštívila nielen ju, ale aj ďalšie novopečené mamičky. „Na tejto izbe som postupovala rovnako, akurát som bola stopnutá maminkou so slovami: ‚Rut, ty si ma nepamätáš? Ešte počas našich školských čias sme sa zoznámili a odkedy som od teba počula, ako sa voláš, vedela som, že moja dcéra sa raz bude volať rovnako ako ty‘. A tak sa mi znova potvrdilo, aké sú Levice malé a ako si môj mozog nestíha všetko pamätať. Bol to pre mňa veľmi milý moment,“ napísala s úsmevom samotná Rut.