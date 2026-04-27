FOTO: Vzdala sa slávy, aby sa mohla naplno oddať svojej rodine. Mária Bartalos ukázala malú Rut

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Marta Skarlandtová a Karel Gott.

Vyfajčila som si rakovinu. Legendárna hlásateľka pochopila, že človek nedokáže byť ako robot

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Zaplaťpánboh, že nemám dieťa. Herec Marek Vašut priznal, prečo sa nikdy neoženil a netúžil po rodine

Mária Bartalos sa pochválila fotografiou malej Rut. — Foto: Instagram @ maria.bartalos (Foto: @ jozefbuhaj)

Po troch synoch sa bývalá herečka dočkala konečne aj dcérky.

Keď sa koncom marca z Márie Bartalos stala štvornásobná mama, nemohla byť šťastnejšia. Po troch chlapcoch na svete privítala vytúžené dievčatko, ktoré dostalo zaujímavé biblické meno. Bývalá herečka si tak znova naplno vychutnáva materské povinnosti a fotografiou dcérky sa už stihla pochváliť aj na sociálnej sieti – a ihneď si mohla prečítať milé komentáre nadšených fanúšikov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rut, ty si ma nepamätáš?

Mária Bartalos kedysi patrila medzi uznávané mladé slovenské herečky, ktoré obsadzovali nielen v divadle, ale aj v rôznych televíznych projektoch. Po stretnutí so svojím manželom však svoju sľubne vyvíjajúcu sa kariéru ukončila a stala sa z nej predovšetkým manželka a matka.

Prečítajte si tiež: Nech ohovárajú a súdia, vraví Mária Bartalos. Jej život sa neskladá len z krátkych zážitkov a úspechov

S Adriánom spoločne vychovávajú troch synov – šesťročného Noela, štvorročného Jonatána a ročného Árona, ku ktorým koncom marca pribudla dcérka Rut. Biblické meno hebrejského pôvodu znamená priateľka, spoločníčka alebo krásny vzhľad a symbolizuje vernosť, lásku a oddanosť.

Dcérku bývalá herečka pomenovala po laktačnej konzultantke, s ktorou sa pozná ešte od školských čias. Rut totiž v levickej pôrodnici, kde bývalá herečka rodila, navštívila nielen ju, ale aj ďalšie novopečené mamičky. „Na tejto izbe som postupovala rovnako, akurát som bola stopnutá maminkou so slovami: ‚Rut, ty si ma nepamätáš? Ešte počas našich školských čias sme sa zoznámili a odkedy som od teba počula, ako sa voláš, vedela som, že moja dcéra sa raz bude volať rovnako ako ty‘. A tak sa mi znova potvrdilo, aké sú Levice malé a ako si môj mozog nestíha všetko pamätať. Bol to pre mňa veľmi milý moment,“ napísala s úsmevom samotná Rut.

Rastie do krásy

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…