Nehovoria, no ich príbeh kričí o pomoc. Bratia Jožko a Miško potrebujú terapie, ktoré im dávajú nádej
Nehovoria, no ich príbeh kričí o pomoc. Bratia Jožko a Miško potrebujú terapie, ktoré im dávajú nádej
Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Marta Skarlandtová a Karel Gott.

Vyfajčila som si rakovinu. Legendárna hlásateľka pochopila, že človek nedokáže byť ako robot

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Zaplaťpánboh, že nemám dieťa. Herec Marek Vašut priznal, prečo sa nikdy neoženil a netúžil po rodine

Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Nehovoria, no ich príbeh kričí o pomoc. Bratia Jožko a Miško potrebujú terapie, ktoré im dávajú nádej

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Aby mohli napredovať, potrebujú našu pomoc.

Jožko (takmer 8 rokov) a Miško (5 rokov) sú bratia z viacdetnej rodiny, ktorí od útleho veku čelia závažným zdravotným diagnózam. Obaja sú neverbálni, plne plienkovaní a vyžadujú si nepretržitú starostlivosť.

Rodina sa preto obracia na verejnosť s prosbou o podporu pri financovaní pravidelných terapií, ktoré sú kľúčové pre ich ďalší vývoj.

Jožko: Downov syndróm a pridružené diagnózy

Jožkovi bol krátko po narodení diagnostikovaný Downov syndróm, ktorý sa neskôr potvrdil. Okrem toho má aj ďalšie zdravotné ťažkosti, vrátane ďalekozrakosti (hypermetropia), škúlenia (strabizmus), zníženého svalového tonusu (hypotónia) a hypermobility kĺbov.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Od útleho veku absolvuje intenzívne cvičenia a rehabilitácie. Vďaka Vojtovej metóde sa mu podarilo začať chodiť približne vo veku dvoch rokov. Napriek pokrokom však naďalej potrebuje pravidelnú pohybovú terapiu a odbornú podporu.

Miško: autizmus, epilepsia a ďalšie diagnózy

Miško sa narodil ako zdravé dieťa a približne do 15 mesiacov sa vyvíjal bez komplikácií. Následne si rodičia začali všímať regres vo vývine – prestal rozprávať, vyhýbal sa očnému kontaktu, odmietal fyzický kontakt a preferoval samostatnú hru.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Po sérii vyšetrení mu bol diagnostikovaný detský autizmus. Neskôr sa pridala aj epilepsia a intolerancia laktózy. Rodina absolvovala aj genetické vyšetrenia, na ktorých výsledky stále čaká.

Náročná starostlivosť a finančná záťaž rodiny

