Nehovoria, no ich príbeh kričí o pomoc. Bratia Jožko a Miško potrebujú terapie, ktoré im dávajú nádej
Aby mohli napredovať, potrebujú našu pomoc.
Jožko (takmer 8 rokov) a Miško (5 rokov) sú bratia z viacdetnej rodiny, ktorí od útleho veku čelia závažným zdravotným diagnózam. Obaja sú neverbálni, plne plienkovaní a vyžadujú si nepretržitú starostlivosť.
Rodina sa preto obracia na verejnosť s prosbou o podporu pri financovaní pravidelných terapií, ktoré sú kľúčové pre ich ďalší vývoj.
Jožko: Downov syndróm a pridružené diagnózy
Jožkovi bol krátko po narodení diagnostikovaný Downov syndróm, ktorý sa neskôr potvrdil. Okrem toho má aj ďalšie zdravotné ťažkosti, vrátane ďalekozrakosti (hypermetropia), škúlenia (strabizmus), zníženého svalového tonusu (hypotónia) a hypermobility kĺbov.
Od útleho veku absolvuje intenzívne cvičenia a rehabilitácie. Vďaka Vojtovej metóde sa mu podarilo začať chodiť približne vo veku dvoch rokov. Napriek pokrokom však naďalej potrebuje pravidelnú pohybovú terapiu a odbornú podporu.
Miško: autizmus, epilepsia a ďalšie diagnózy
Miško sa narodil ako zdravé dieťa a približne do 15 mesiacov sa vyvíjal bez komplikácií. Následne si rodičia začali všímať regres vo vývine – prestal rozprávať, vyhýbal sa očnému kontaktu, odmietal fyzický kontakt a preferoval samostatnú hru.
Po sérii vyšetrení mu bol diagnostikovaný detský autizmus. Neskôr sa pridala aj epilepsia a intolerancia laktózy. Rodina absolvovala aj genetické vyšetrenia, na ktorých výsledky stále čaká.