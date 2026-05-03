Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo
Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo
Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Laura Arcolinová s manželom Massimom.
Laura Arcolinová s manželom Massimom. — Foto: Instagram - @arcomax; Promo fotografie TV Markíza (Let's Dance)

„U nás to ide z nuly na sto v sekunde,“ hovorí úspešná Slovenka, ktorá dnes žije s temperamentným Talianom. Tanečnica a porotkyňa šou Let's Dance Laura Arcolinová patrí spolu s manželom Massimom medzi svetovú tanečnú špičku. Za úsmevmi na parkete sa však skrýva príbeh plný skúšok – od období, keď nemala peniaze, až po momenty, keď jej partnerovi hrozila amputácia nohy. Dnes otvorene priznáva, že úspech nie je len o pozlátku a potlesku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amputácia nohy

Rodáčka z Bratislavy začala s tancom až ako osemročná a nebol to jej nápad. Začala tým vraj plniť sen svojej mamy. „Keď som sa narodila, chcela mi šiť šaty, tak ma dala na tanec,“ spomínala v rozhovore pre Pravdu Laura, ktorá začínala v tanečnej neskôr ako ostatné deti a cítila sa medzi nimi veľmi trápne.

„Bolo mi to nepríjemné, až som sa rozplakala. Takže som povedala mame, že už tam nepôjdem. Ale potom si ma tréner na ďalšom tréningu vzal do rúk a viedol ma. A to bol naozaj ten moment, keď som si uvedomila, že dobre, možno to pôjde. A odvtedy som nikdy neprestala,“ prezradila Laura, ktorá sa dostala medzi svetovú špičku. Nikdy nezabudla na pocit, keď so svojím partnerom prvýkrát postúpila do finále – cítila obrovskú radosť, hrdosť, zadosťučinenie a to ju motivovalo ísť opäť vyššie. V škole mala individuálny plán, na oslavy kamarátov ani len nepomyslela a všetok svoj čas zasvätila tancu. Úspech nebol zadarmo. Najťažšie chvíle prežívala, keď jej bývalému tanečnému partnerovi, ktorého považovala za brata, hrozila amputácia nohy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto zarába milióny

„To bolo mentálne veľmi ťažké obdobie, lebo sme nevedeli, či sa vôbec ešte postaví na nohy a ako to bude ďalej. To boli obdobia, ktoré ma veľmi skúšali,“ spomínala tanečníka, ktorá prežila časy, keď na súťaženie nemala žiadne peniaze, a tak chodila upratovať, aby si privyrobila a mohla tancovať aj naďalej. Ak si niekto myslí, že v tanečnom svete sa točia milióny ako napríklad v tenise, je na omyle.

„Niekedy si z toho robíme srandu, lebo keď vyhráme súťaž a prize money sú naozaj nízke, tak si robíme srandu, že zajtra si ideme kúpiť byt. Čo pritom naozaj tak nie je. Súťaže, hlavne v Ázii, mávajú niekedy sponzorov, takže prize money býva lepšie a vieme dostať nejakú finančnú odmenu, ale s miliónmi sa to porovnať nedá,“ priznala Laura, ktorá už 15 rokov žije v Hongkongu, kde sa usadila aj so svojím manželom, vrcholovým tanečníkom Massimom Arcolinom.

Talianske manželstvo

Nikdy predtým nemala s tanečným partnerom vzťah a prekvapilo ju, keď sa po roku dali dokopy. „Po celý čas som sa snažil, ale ona ma stále odmietala. Chápal som to, mala frajera, takže tam bol dôvod,“ smial sa v Reflexe Massimo, pri ktorom Laura zistila, čo to znamená talianske manželstvo.

