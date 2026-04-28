Obetuje hodiny, aby vykúzlil úsmev na tvárach detí. Johnny Depp roky navštevuje nemocnice ako Jack Sparrow
Hollywoodska hviezda je legendou nielen na filmovom plátne.
Keď sa objaví v kostýme obľúbeného piráta a rozdáva úsmevy na každú stranu, rozžiari tak tváre najmä malým bojovníkom, ktorí to zúfalo potrebujú. Johnny Depp už roky ukazuje, že aj maličkosti dokážu niekomu zmeniť nielen deň. V jeho prípade stačí, že sa oblečie ako kapitán Jack Sparrow a vydá sa do detskej nemocnice.
Verný svojmu charakteru
Ako informuje People, pred niekoľkými mesiacmi si slávny herec pripravil prekvapenie pre deti v Detskej nemocnici Univerzity Niño Jesús v Madride, keď za nimi zašiel na návštevu v kostýme postavy z filmu Piráti z Karibiku. Fotografie 62-ročného Deppa vtedy obleteli svet – ukázali herca ako ikonického piráta, ako sa dotýka malíčkov usmiatych detí v ich nemocničných izbách.
Nie je to po prvýkrát, čo herec urobil niečo také. V septembri 2024 navštívil napríklad deti v univerzitnej nemocnici Donostia v San Sebastiane v Španielsku, uviedla vtedy nemocnica na sociálnych sieťach. Hviezda filmov Piráti z Karibiku či Nožnicovoruký Edward bola v tom čase v meste na filmovom festivale.
V nemocnici navštívil pacientov, ktorí boli na oddeleniach pediatrie a onkológie. Miestne noviny El Diario Vasco napísali, že slávny herec sa počas svojho pobytu s deťmi smial a zostal verný svojmu charakteru. To isté v minulosti urobil aj v nemocniciach v kanadskom Vancouveri, francúzskom Paríži, anglickom Londýne, austrálskom Brisbane a tiež v niekoľkých mestách v Spojených štátoch amerických.