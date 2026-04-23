Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 579 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado
Martina Zuzaniaková / Syn Vlado — Foto: Promo fotografie TV JOJ; Reprofoto YouTube - Emefka (ZA OPONOU VIRALITY: SYN MARTINKY Z TURCA, VLADO)

Až v detskom domove videl, že futbal je hra s loptou.

„Starká, mama mi dala facku, keď som si rožtek pýtal,“ hovoril malý chlapec žene, ktorá mu ako jediná vedela podať jedlo cez okno. V tej istej domácnosti, o pár metrov ďalej, stáli kamery, ktoré zaujímalo jediné – chlapcova mama, ktorú všetci poznali ako Martinku z Turca. Kým verejnosť sledovala výstrednú televíznu postavu, z ktorej sa stával internetový fenomén, terč posmechu aj lacnej zábavy, za dverami jej domácnosti vyrastali deti, ktoré nepotrebovali kameru, ale pomoc.

Po rokoch sa teraz rozhodol prehovoriť Martinin syn Vladko, ktorý v relácii Za oponou virality opísal, aké bolo vyrastať v pozornosti, ktorú si nevybral. „Potreboval som obhájiť minulosť a aby som mal čisté svedomie, že nech všetci vedia, že ja nie som taký, ako bola moja mamina,“ začal svoje rozprávanie chalan, z ktorého vyrástol obdivuhodný človek.

Foto: Reprofoto YouTube Farmár hľadá ženu

Chňapla ho o stenu

„Pamätám si na maminu slávu, rôzne tie jej relácie, kde všade bola, ako všetko prebiehalo, novinárov, ako chodili takmer každý druhý, tretí deň k nám domov,“ spomínal Vlado na realitu, ktorá bola pre dieťa všetkým, len nie bezpečným zázemím. „Jednoducho, nie sú to také ideálne spomienky, ktoré má väčšina normálnych iných ľudí,“ povedal o detstve, ktoré síce bolo viditeľné, no v skutočnosti zostávalo skryté.

Prečítajte si tiež: Túžila iba po láske, ale ľudia sa z nej smiali. Martinka z Turca sny vymenila za chľast a maringotku

Za stenami bytu, kam prichádzali kamery a kde sa odohrávali scény, ktoré neskôr kolovali po internete, existovala aj iná realita. Realita hladu, strachu a neistoty, ktorú nebolo vidieť na obrazovkách. „Veľakrát som dostal facku, veľakrát som bol zbitý aj opaskom,“ povedal Vlado a jeho slová potvrdila aj najlepšia priateľka jeho mamy. Tá v rozhovore priznala, že Martina raz syna „tak chňapla o stenu, že si myslela, že je po ňom“. Vladove spomienky sa často vracajú nielen k bitke, ale aj k hladu a chudobe, pre ktorú ich odpojili od elektriny aj od vody.

Stará mama Anna

„Mnohokrát sme boli s bratom v izbe celé dni a boli sme obaja hladní,“ spomínal. „Automaticky bola prvá možnosť starká, lebo keby som sa opýtal mamy, tak by som dostal,“ vravel otvorene Vlado. Záchranou bola stará mama Anna, ktorá robila všetko, čo bolo v jej silách, aby vnúčatá ochránila aspoň pred tým najhorším. „Ja jej deti nedám takej ožratej ani bohovi,“ hnevala sa pred kamerami stará mama, ktorá žila pre svoje vnúčatá.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

