Nový trend v reštauráciách je dobrý pre zákazníkov aj podnikateľov. Jedlo bez mobilu má viaceré výhody
Mobil na stole prekáža nielen vašej spoločnosti ale aj reštauráciám.
Kedysi ľudia v reštauráciách jedli, konverzovali, vtipkovali, flirtovali, pozerali do očí. Dnes je situácia iná - väčšina ľudí drží v ruke mobilný telefón a bezmyšlienkovito v ňom scrolluje, ako keby sa chceli doscrollovať až na koniec. Atmosféru v podnikoch to výrazne zmenilo. Chce to však zvrátiť nový a čoraz úspešnejší trend.
Telefón na zámok, zmrzlina zadarmo
Stále viac reštaurácii a barov pristupuje k radikálnemu experimentu - svojim zákazníkom zakazuje používanie mobilných telefónov. Spôsob, akým si to podniky zariadia, je rôzny.
Niektoré si kvôli tomu zriadili špeciálne schránky, iné zase ponúkajú zmrzlinu zadarmo každej rodine, ktorá na stole nebude mať vyložené svoje telefóny. Dôvod, prečo k tomu reštaurácie pristupujú, je hlbší ako len to, že hostia medzi sebou menej komunikujú.
„Doba sa zmenila. Hostia chodia von menej ako v minulosti, ale za to míňajú viac. Prevádzkovatelia sa teda snažia o to, aby bola návšteva úspešná," vysvetľuje pohnútky človek zo zákulisia reštauračného biznisu.
Ľudia si taktiež sami začali viac uvedomovať nebezpečenstvá neustáleho sledovania obrazovky a prístup podporujú.
Menej scrollovania, viac peňazí
Za zákazom mobilov sú aj čísla, ktoré ukazujú, že hostia bez mobilného telefónu v konečnom dôsledku utratia v podniku viac. „Hostia sa viac venujú zážitku v reštaurácii, užívajú si atmosféru a je väčšia pravdepodobnosť, že si objednajú viac chodov alebo ďalší nápoj," hovorí.
Je aj väčšia pravdepodobnosť, že im jedlo bude chutiť viac, keďže si ho užijú ešte predtým, ako úplne vychladne.
Po návrate starých čias, keď sme na stretnutia do reštaurácii chodili bez telefónov, volajú aj odborníci. „Keď máš telefón na stole, vysielaš signál, že ten, kto je tam v tej chvíli s tebou, je menej dôležitý ako to, čo je na telefóne," hovorí odborník na etiketu Nick Leighton.
Psychológovia zas upozorňujú na to, že stravovanie v spoločnosti a bez telefónu je formou psychologickej úľavy, keďže sme inak mentálne preťažení.
„Je to zmysluplné spojenie a umožní nám sústrediť sa len na tento okamih," vysvetľujú. Zapájanie obsluhy do odoberanie telefónov, skrinky a značenia - vymáhať zákaz v praxi je často komplikované, preto odborníci neočakávajú, že by sa tento trend masovo ustálil.
V gastre však vyslal zákazníkom signál, že návšteva bez scrollovania je norma, ktorú by sme mali chcieť všetci a dobrovoľne.
