Rohová kuchyňa: Ako z každého centimetra urobiť funkčný priestor?
Ilustračné foto. — Foto: XXXLutz.sk

Rohová kuchyňa, teda dispozícia v tvare písmena L alebo U, je jedným z najinteligentnejších riešení, ako spojiť funkčnosť s priestorovou efektivitou. Nie vždy sa však jej potenciál využíva naplno. Veľa ľudí skončí pri štandardnom riešení, pričom rohy zostávajú hluchým, nepoužívaným miestom. Ako to zmeniť?

Dispozícia, ktorá spája praktickosť s pohodlím

Rohová kuchyňa bola dlho považovaná za kompromis, teda riešenie pre malé byty, kde niet inej možnosti. Dnes je to však jeden z najobľúbenejších formátov aj vo väčších priestoroch, a to z dobrého dôvodu. Dve susediace steny, ktoré sa stretávajú v pravom uhle, umožňujú prirodzené rozdelenie pracovných zón. Na jednej strane môže byť drez a prípravná plocha, na druhej varná doska a úložný priestor.

Toto usporiadanie je aj základom ergonomického princípu pracovného trojuholníka, vzťahu medzi chladničkou, drezom a sporákom, ktorý minimalizuje zbytočné pohyby a robí varenie plynulejším. Vo väčších dispozíciách navyše kuchyňa v tvare L prirodzene otvára možnosť prepojenia s obývacou časťou, napríklad skrz polostrov. Takéto riešenie premení kuchyňu na skutočné srdce domova.

Roh nie je problém, ale príležitosť

Najväčšou výzvou rohovej kuchyne je zvyčajne práve samotný roh. Miesto, kde sa stretávajú jednotlivé časti kuchynskej linky, býva ťažko dostupné a pri bežnom riešení, akým sú pevné police, sa premení na čiernu dieru, kde veci zmiznú v útrobách. Moderný trh však ponúka množstvo riešení, ktoré z tohto slabého miesta robia silný bod celej kuchyne.

Jedným z najobľúbenejších riešení je výsuvný otočný kôš, tzv. magic corner, ktorý umožňuje, aby sa police v slepom rohu vysunuli smerom k vám. Nemusíte sa pritom predierať hlboko do skrinky ani tápať. Ďalšou možnosťou sú tzv. Lazy Susan, otočné police, ktoré jednoducho rotujú a sprístupňujú celý obsah. Vhodné sú najmä pre koreniny, malé nádoby a ingrediencie, ktoré používate pravidelne.

Pre tých, ktorí preferujú minimalistický vzhľad bez viditeľného príslušenstva, existujú diagonálne skrinky – šikmé rohové moduly, ktoré opticky zjemňujú zárez kuchynského rohu a ponúkajú priamy prístup k úložnému priestoru.

Rozmery, na ktorých záleží

Aby rohová kuchyňa fungovala tak, ako má, nestačí len vybrať správne skrinky. Rovnako dôležité sú presné rozmery. Spodné skrinky by mali mať štandardnú hĺbku 60 cm, čo zaručuje dostatočnú úložnú kapacitu bez toho, aby narúšali pohyb. V rohových častiach však môžu niektoré moduly dosahovať až 90 cm hĺbky, čo je práve dôvod, prečo sa rohové skrinky bez špeciálneho vnútorného príslušenstva ľahko stávajú nepoužiteľnými.

Horné skrinky by mali byť plytšie, ideálne 35 až 40 cm, aby pri práci neboli prekážkou. Vzdialenosť medzi spodnou a hornou časťou kuchynskej linky by mala byť 50 až 60 cm. Táto medzera nie je len estetická. Je to priestor, kde pracujete, kde pohybujete rukami, kde dýchate. Príliš tesný rozostup znižuje pohodlie varenia.

Ulička medzi dvoma radmi skriniek alebo medzi kuchynskou linkou a ostrovčekom by nemala byť užšia ako 100 cm. To je minimum pre pohodlný pohyb dvoch ľudí v kuchyni súčasne.

Úložný priestor nielen v horu

Jednou z najväčších výhod rohovej kuchyne (oproti jednoradovej) je dostatok plochy pozdĺž dvoch stien, no len vtedy, ak sa táto plocha využíva inteligentne. Miesto, kde mnohé kuchyne zlyhávajú, je vertikálna os. Skrinky končia vo výške 180 cm a zvyšok priestoru po strop zostáva prázdny.

Vysoké skrinky siahajúce až po strop nemusia slúžiť na každodennú prevádzku. Na vyšších poličkách môžete uskladniť sezónne nádoby, veľké hrnce alebo zásoby. Dôležité je, aby menej frekventované veci boli hore a tie každodenne používané zase v dosahu rúk.

Zásuvky sú v mnohých prípadoch funkčnejšou alternatívou ku klasickým dvierkovým skrinkám. Umožňujú prehľadné uskladnenie a prístup bez kľačania či predierania sa do hĺbky skrinky. Platí to aj pre skrinku pod drezom, kde môžu byť výsuvné organizéry na čistiace prostriedky alebo triedený odpad.

Otvorené police nad pracovnou linkou zase vzdušne dopĺňajú úložný priestor bez toho, aby miestnosť, obzvlášť menšiu kuchyňu, vizuálne zaťažili. Sú vhodné pre koreniny, kuchárske knihy, alebo jednoducho pre veci, po ktorých siahnete viackrát denne.

Poloostrov ako most medzi kuchyňou a obývačkou

Ak to dispozícia priestoru dovolí, polostrov je logickým vyústením rohovej kuchyne. Nielenže rozšíri pracovnú plochu, ale aj vizuálne oddelí kuchynskú zónu od obývačky. Zároveň poskytuje extra úložný priestor, prípadne možnosť sedenia na jednej strane.

Pri rohovej kuchyni sa polostrov najčastejšie predlžuje od kratšieho ramena linky smerom do miestnosti. Ak to rozmery neumožňujú, postačí aj kompaktný barový pult s dvoma barovými stoličkami, čo je plnohodnotné riešenie s minimálnymi nárokmi na priestor.

Rohová kuchyňa nie je obmedzením. Je to výzva s jasným riešením a rohy, ktoré sa zdajú byť problémom, sa pri správnom prístupe stanú tým najcennejším miestom celého priestoru.

