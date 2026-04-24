Premýšľala, či prežije ona aj dieťa. Veronika v tehotenstve porazila rakovinu, ženy vyzýva k jednej veci - Dobré noviny
Premýšľala, či prežije ona aj dieťa. Veronika v tehotenstve porazila rakovinu, ženy vyzýva k jednej veci
Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Maria Branyas Moreraová

Skúmali DNA 117-ročnej Marie a objavili kľúč k dlhovekosti. Jednu potravinu milovala do konca života

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Viktor a Adela Vinczeovci.

Dcérke dali meno slávnej bojovníčky. Vinczeovci netušili, či budú tak veľmi milovať aj druhýkrát

Ilustračná fotografia.

Kolóna sa nehýbala a dieťatku klesali hodnoty. Jozef sa po zúfalej prosbe o pomoc postaral o malý zázrak

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Premýšľala, či prežije ona aj dieťa. Veronika v tehotenstve porazila rakovinu, ženy vyzýva k jednej veci

Ilustračná fotografia.
Foto: hlaspacientu.cz, Expedice2zivoty / Freepik, @pch.vector

Zázraky sa skrátka dejú, hovorí dnes s vďačnosťou.

Predstavovala si, ako bude prežívať najkrajšie obdobie života. Namiesto radosti z očakávania dieťatka však prišla správa, ktorá všetko zmenila. Keď bola Veronika v treťom mesiaci tehotenstva, diagnostikovali jej rakovinu prsníka.

„Najčastejšie som premýšľala, či prežijem ja aj dieťa a či sa manžel zvládne postarať, ak zomriem ja,“ spomína dnes 40-ročná lekárka na obdobie plné strachu. Ako informuje český portál Blesk, napriek ťažkej diagnóze sa rozhodla bojovať nielen za seba, ale aj za svojho nenarodeného syna.

Osudový moment

Príbeh sa začal nenápadne. Po návrate z Vietnamu si len 30-ročná Veronika po prekonanom zápale pľúc nahmatala v prsníku bolestivú hrčku. Prvé vyšetrenia však nič vážne neukázali a lekári ju upokojili, že ide pravdepodobne o nezhubný nález.

Foto: hlaspacientu.cz, Expedice2zivoty

V rovnakom čase zistila, že je tehotná. Aj preto sa všetka jej pozornosť presunula na dieťa a podozrivý nález zostal bokom. Zlom prišiel až pri ďalšej kontrole po ukončení jej lekárskej atestácie. Lekárka, ktorá robila ultrazvuk, reagovala okamžite a nasledovala biopsia.

„Cestu domov si nepamätám, bola som zaliata slzami,“ opisuje moment, keď jej o pár dní oznámili diagnózu – invazívny duktálny karcinóm.

Strach o život

Ako budúca mama stála pred jedným z najťažších rozhodnutí. Zvažovala sa aj možnosť ukončenia tehotenstva, no Veronika sa rozhodla vyhľadať odborníka a bojovať. Nasledovali náročné vyšetrenia, ktoré mali ukázať, či sa choroba nerozšírila. Klasické CT nemohla podstúpiť, aby neohrozila dieťa, preto absolvovala celotelovú magnetickú rezonanciu.

Najťažšie bolo čakanie. „Priala som si len žiť a porodiť zdravého syna,“ priznala. V tej chvíli pre ňu nebolo podstatné, čo všetko jej liečba vezme. Dôležité bolo jediné – prežiť.

Zázraky sa dejú

To je nápad!

SUSEDA s nakrajšími muškátmi mi prezradila svoj trik: Stačí KVAPKA a budú doslova obsypané kvetmi!

Ako som sa zbavil slimákov v záhrade úplne jednoducho a bez chemikálií: Tomuto nedokážu odolať!

Rozhodujúce kŕmenie hrozna na jar: Nalejte to pod každý krík, aby boli bobule veľké a sladké!

Kto raz skúsil, čo dokážu s úrodou a kvetmi, ten ich už nikdy nevyhodí do koša: Záhradkári, tieto triky s kartónmi od vajec vás dostanú!

Plný hrniec

Jemný tvarohový koláč s MEGA vysokou plnkou: Chutí ako zmrzilna!

Kto má chuť na pravý segedínsky guláš, nech sa drží tohoto receptu: Iný už robiť nebudete!

Bravčový bôčik podľa receptu môjho svokra: Pridal som aj zemiaky a výsledok každého prekvapil – DELIKATESA z jedného plechu!

15-minútový zákusok: Čerešňový sen bez pečenia!

Zdravé tipy

Skutočný poklad z prírody! Pomocou týchto LISTOV rozjasníte pleť, odstrániť vrásky aj tmavé škvrny!

Čaj z orgovánu zastaví migrénu, roztopí kilá a na pleť je lepší ako drahé krémy z obchodu: Takto jednoducho si ho pripravíte doma!

Hlavičky liečia pľúca, listy pomáhajú obličkám a koreň čistí pečeň: Zabudnite na drahé lieky, toto je najsilneší trojboj proti chorobám!

Stlačte toto miesto na 60 sekúnd a sledujte, čo sa stane s vaším telom!

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…