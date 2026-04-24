Premýšľala, či prežije ona aj dieťa. Veronika v tehotenstve porazila rakovinu, ženy vyzýva k jednej veci
Zázraky sa skrátka dejú, hovorí dnes s vďačnosťou.
Predstavovala si, ako bude prežívať najkrajšie obdobie života. Namiesto radosti z očakávania dieťatka však prišla správa, ktorá všetko zmenila. Keď bola Veronika v treťom mesiaci tehotenstva, diagnostikovali jej rakovinu prsníka.
„Najčastejšie som premýšľala, či prežijem ja aj dieťa a či sa manžel zvládne postarať, ak zomriem ja,“ spomína dnes 40-ročná lekárka na obdobie plné strachu. Ako informuje český portál Blesk, napriek ťažkej diagnóze sa rozhodla bojovať nielen za seba, ale aj za svojho nenarodeného syna.
Osudový moment
Príbeh sa začal nenápadne. Po návrate z Vietnamu si len 30-ročná Veronika po prekonanom zápale pľúc nahmatala v prsníku bolestivú hrčku. Prvé vyšetrenia však nič vážne neukázali a lekári ju upokojili, že ide pravdepodobne o nezhubný nález.
V rovnakom čase zistila, že je tehotná. Aj preto sa všetka jej pozornosť presunula na dieťa a podozrivý nález zostal bokom. Zlom prišiel až pri ďalšej kontrole po ukončení jej lekárskej atestácie. Lekárka, ktorá robila ultrazvuk, reagovala okamžite a nasledovala biopsia.
„Cestu domov si nepamätám, bola som zaliata slzami,“ opisuje moment, keď jej o pár dní oznámili diagnózu – invazívny duktálny karcinóm.
Strach o život
Ako budúca mama stála pred jedným z najťažších rozhodnutí. Zvažovala sa aj možnosť ukončenia tehotenstva, no Veronika sa rozhodla vyhľadať odborníka a bojovať. Nasledovali náročné vyšetrenia, ktoré mali ukázať, či sa choroba nerozšírila. Klasické CT nemohla podstúpiť, aby neohrozila dieťa, preto absolvovala celotelovú magnetickú rezonanciu.
Najťažšie bolo čakanie. „Priala som si len žiť a porodiť zdravého syna,“ priznala. V tej chvíli pre ňu nebolo podstatné, čo všetko jej liečba vezme. Dôležité bolo jediné – prežiť.