Slovenské Karlove Vary mohli byť známe široko ďaleko, no nechali ich schátrať. To sa má teraz zmeniť
O slávne kúpele sa viac ako 20 rokov nikto poriadne nestaral.
Písomné zmienky už zo 14. storočia hovoria o „slanej liečivej studni", ktorej vodu mnísi využívali na liečenie chorých. Do Sobraneckých kúpeľov prichádzali svojho času ľudia už z juhu Uhorska, aby si liečili reumatické problémy, hoci dnes by náhodní návštevníci o slávnej minulosti skôr pochybovali. O slávne kúpele sa totiž viac ako 20 rokov nikto poriadne nestaral a tak aj dopadli. Všetko sa však môže zmeniť.
Výskumné práce
V Sobraneckých kúpeľoch, ktoré kedysi označovali aj za slovenské Karlove Vary, momentálne prebieha hydrogeologický výskum. Ten by mal ukázať, či má Sobranecký prameň potrebnú kvalitu a množstvo na to, aby sa kúpeľné mesto vybudovalo nanovo.
„Meriame jeho výdatnosť. V súčasnosti vieme, že je to približne štyri litre za sekundu, čo je pre liečebné účely veľmi bohaté množstvo vody,“ povedal pre TV Markíza hydrogeológ Laco Tometz.
Pre obyvateľov mestečka na východe Slovenska by to bola pozitívna správa, keďže by priniesla oživenie, ale aj nové možnosti zárobku.