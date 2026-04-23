VIDEO: Pred cieľom sa zrútil a nevedel vstať. Dvaja maratónski anjeli obetovali rekordy a ukázali ľudskosť

Dominika Cibulková a Michal Navara boli spolu v manželstve desať rokov.

Najkrajšia preňho bola, keď bola tehotná. Dominika Cibulková a Michal Navara proti sebe nikdy nebojovali

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Viktor a Adela Vinczeovci.

Dcérke dali meno slávnej bojovníčky. Vinczeovci netušili, či budú tak veľmi milovať aj druhýkrát

Tridsať rastlín týždenne: Recept na zdravý mikrobióm

Psychoterapeutka Maliariková: Dodržujte dennú dvanástku a vyhnete sa chorobám. V bruchu máme druhý mozog

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Ilustračná fotografia.

Kolóna sa nehýbala a dieťatku klesali hodnoty. Jozef sa po zúfalej prosbe o pomoc postaral o malý zázrak

Dcérka, všetko už bolo odspievané, hovoril jej Karel Gott. Charlotte vydáva prvú pieseň a ľudia sú nadšení

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Hrdinovia na bostonskom maratóne.
Hrdinovia na bostonskom maratóne. — Foto: X - @CrystalHope1979

Cena za toto gesto ľudskosti nebola malá.

Cieľ Bostonského maratónu mal doslova na dosah ruky, no jeho telo sa rozhodlo inak. Po viac ako 42 kilometroch vyčerpania sa mu podlomili kolená a zrútil sa na zem. Dvadsaťjedenročný študent Ajay Haridasse sa snažil postaviť, no nešlo to. Spadol znova a potom ešte raz. V hlave mu začalo dochádzať, že jeho beh sa môže skončiť fiaskom len pár metrov pred vysnívaným cieľom. „Keď som spadol štvrtýkrát, bol som pripravený začať sa plaziť,“ priznal neskôr pre Boston Herald bežec, ktorého zachránili dvaja maratónski anjeli.

Obetovali rekordy

Práve v momente, keď už takmer stratil nádej, sa k Haridassemu priblížil bežec v žltom tričku. Aaron Beggs neváhal ani sekundu, natiahol ruku a snažil sa ho zdvihnúť. Haridasse sa síce postavil, no jeho telo ho opäť zradilo. Vtedy sa zozadu objavil ďalší bežec, Robson De Oliveira, ktorý ho zachytil. Bez dlhých slov, bez váhania sa dvaja cudzinci rozhodli urobiť niečo, čo sa v elitnom športe nevidí každý deň – vzdali sa vlastného výkonu, aby pomohli niekomu inému. De Oliveira mal pritom na dosah osobný rekord – stačilo pár metrov a mohol si zapísať najlepší čas v živote. Namiesto toho však spomalil a pomohol neznámemu mladíkovi.

Ľudmila Šunová zabehla svoj posledný maratón ako 75-ročná. Hneď rok na to zomrela. Susedia to zistili tak, že ju dva dni nevideli behať.
Prečítajte si tiež: V liptovskom kroji a deravých teniskách obehla celý svet. Pani Ľudka pretekala aj medzi tučniakmi

„Bolo to rozhodnutie v zlomku sekundy. Keď som sa dostal do záverečnej rovinky, bol som len pár metrov od osobného rekordu, ale v diaľke som videl, ako kolabuje,“ spomínal. „Vedel som, že sám by som nemal dosť síl mu pomôcť. V tej chvíli som si povedal: ‚Ak sa niekto zastaví, zastavím sa aj ja a pomôžem mu,‘“ prezradil bežec. A niekto sa zastavil. „Vedeli sme, že dvaja sú silnejší než jeden,“ dodal.

Spoločná cesta do cieľa

Na virálnom videu vidieť, ako si Beggs a De Oliveira prehodili Haridasseho ruky cez ramená a spoločne sa pohli vpred. Už nešlo o preteky, ale o spoločnú métu – dostať sa do cieľa za každú cenu. Každý krok bolel a diváci na Boylston Street sledovali scénu, ktorá im obnovila vieru v ľudskosť. Haridasse sa opieral o ramená dvoch bežcov a krok za krokom sa približoval k cieľovej čiare, až ju napokon všetci traja spoločne prešli.

Pani Eva Seidlová
Prečítajte si tiež: Behala aj v soľnej bani či na streche rozhlasu. Pani Eva má už 75 rokov, no s maratónmi prestať nechce

Haridasse sa vďaka ich pomoci nielen dostal do cieľa, ale splnil aj kvalifikačný limit na budúcoročný maratón. „Bez nich by som to nedal,“ priznal mladík, ktorý nikdy nezabudne, že jeden z jeho anjelov strážnych obetoval vlastný rekord. „Keby mi nepomohol, bol by to jeho najrýchlejší beh v živote,“ povedal Haridasse. Napriek tomu nikto z nich svoje rozhodnutie neľutuje.

Reakcia hrdinov

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…