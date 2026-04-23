VIDEO: Pred cieľom sa zrútil a nevedel vstať. Dvaja maratónski anjeli obetovali rekordy a ukázali ľudskosť
Cena za toto gesto ľudskosti nebola malá.
Cieľ Bostonského maratónu mal doslova na dosah ruky, no jeho telo sa rozhodlo inak. Po viac ako 42 kilometroch vyčerpania sa mu podlomili kolená a zrútil sa na zem. Dvadsaťjedenročný študent Ajay Haridasse sa snažil postaviť, no nešlo to. Spadol znova a potom ešte raz. V hlave mu začalo dochádzať, že jeho beh sa môže skončiť fiaskom len pár metrov pred vysnívaným cieľom. „Keď som spadol štvrtýkrát, bol som pripravený začať sa plaziť,“ priznal neskôr pre Boston Herald bežec, ktorého zachránili dvaja maratónski anjeli.
Obetovali rekordy
Práve v momente, keď už takmer stratil nádej, sa k Haridassemu priblížil bežec v žltom tričku. Aaron Beggs neváhal ani sekundu, natiahol ruku a snažil sa ho zdvihnúť. Haridasse sa síce postavil, no jeho telo ho opäť zradilo. Vtedy sa zozadu objavil ďalší bežec, Robson De Oliveira, ktorý ho zachytil. Bez dlhých slov, bez váhania sa dvaja cudzinci rozhodli urobiť niečo, čo sa v elitnom športe nevidí každý deň – vzdali sa vlastného výkonu, aby pomohli niekomu inému. De Oliveira mal pritom na dosah osobný rekord – stačilo pár metrov a mohol si zapísať najlepší čas v živote. Namiesto toho však spomalil a pomohol neznámemu mladíkovi.
„Bolo to rozhodnutie v zlomku sekundy. Keď som sa dostal do záverečnej rovinky, bol som len pár metrov od osobného rekordu, ale v diaľke som videl, ako kolabuje,“ spomínal. „Vedel som, že sám by som nemal dosť síl mu pomôcť. V tej chvíli som si povedal: ‚Ak sa niekto zastaví, zastavím sa aj ja a pomôžem mu,‘“ prezradil bežec. A niekto sa zastavil. „Vedeli sme, že dvaja sú silnejší než jeden,“ dodal.
Spoločná cesta do cieľa
Na virálnom videu vidieť, ako si Beggs a De Oliveira prehodili Haridasseho ruky cez ramená a spoločne sa pohli vpred. Už nešlo o preteky, ale o spoločnú métu – dostať sa do cieľa za každú cenu. Každý krok bolel a diváci na Boylston Street sledovali scénu, ktorá im obnovila vieru v ľudskosť. Haridasse sa opieral o ramená dvoch bežcov a krok za krokom sa približoval k cieľovej čiare, až ju napokon všetci traja spoločne prešli.
Haridasse sa vďaka ich pomoci nielen dostal do cieľa, ale splnil aj kvalifikačný limit na budúcoročný maratón. „Bez nich by som to nedal,“ priznal mladík, ktorý nikdy nezabudne, že jeden z jeho anjelov strážnych obetoval vlastný rekord. „Keby mi nepomohol, bol by to jeho najrýchlejší beh v živote,“ povedal Haridasse. Napriek tomu nikto z nich svoje rozhodnutie neľutuje.