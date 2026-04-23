Sajfa zažil týždne strachu o synčeka: Najťažšia bola tá neistota. Najviac nám pomáha, že sme spolu
Moderátor Sajfa prežíva mimoriadne náročné obdobie.
Sú chvíle, na ktoré sa nedá pripraviť dopredu. Prídu náhle a zmenia všetko – aj v rodinách, ktoré navonok pôsobia vyrovnane a šťastne. Svoje o tom vie aj moderátor Matej „Sajfa“ Cifra, ktorý v posledných týždňoch prežíval strach o vlastné dieťa. Jeho syn Šimon totiž takmer mesiac strávil v nemocnici. Hoci dnes je už doma, istota sa do ich života zatiaľ úplne nevrátila.
Ťažké týždne
Ako informuje portál Najmama.sk, hoci rodičia diagnózu nekonkretizovali, prvá o náročnej situácii prehovorila Veronika Cifrová Ostrihoňová. So synom zostala hospitalizovaná v Národnom ústave detských chorôb a na čas odsunula všetky pracovné povinnosti.
„Situácia v mojej rodine si vyžaduje moju plnú pozornosť. Už niekoľko týždňov som totiž so synom v nemocnici. My pracujeme na tom, aby bol Šimi okej, ale to bude chcieť ešte nejaký čas a trpezlivosť, kým sa budem môcť úplne na 100 percent a naplno vrátiť do práce,“ napísala v tom čase na sociálnej sieti.
Rodina kvôli liečbe odišla z Bruselu na Slovensko. Malý pacient tak strávil dlhé týždne v nemocničnom prostredí, pričom najväčšou oporou mu bola mama, ktorá bola pri ňom počas vyšetrení aj zákrokov.