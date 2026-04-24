Aby sa uživil, zbiera odpadky a býva v garáži. Zabudnutý svokor Lucie Bílej zaľúbencom praje iba jedno
Lucie a Radek si svoje áno povedali po viac ako desiatich rokoch vzťahu.
Hovorí sa, že sobášom si neberiete len svojho partnera, ale s ním aj celú jeho rodinu. Lucie Bílá, ktorá sa prednedávnom vydala za športovca Radka Filipiho, tak do rodiny prijala aj jeho otca, s ktorým však jej vyvolený nemá dobré vzťahy. S mužom, ktorý žije atypický život a živí sa odpadkami, sa už roky nestretáva. Ako informuje Nový Čas, napriek zlému vzájomnému vzťahu praje nový svokor speváčke aj synovi do života len to najlepšie.
Alkoholik a gambler
Česká spevácka ikona a jej dlhoročný partner si po viac ako desiatich rokoch vzťahu svoje áno povedali v tichosti a v kruhu najbližších. „Ja, Hana Lucia, odovzdávam sa ti, Radko, a prijímam ťa za manžela. Sľubujem, že ti zachovám lásku, úctu a vernosť, že ťa nikdy neopustím a že s tebou ponesiem všetko dobré aj zlé. Až do smrti. K tomu nech mi pomáha Boh. Amen. Milujem ťa,“ sľúbila pri oltári speváčka svojmu vyvolenému.
Vydajom Lucie Bílá „získala“ aj nového svokra, s ktorým však Radek Filipi nemá ani zďaleka dobrý vzťah. Ako totiž priznal v rozhovore pre CNN Prima News, s otcom sa nestretáva a hovorí o ňom ako o alkoholikovi a gamblerovi.
„Viem, že je mnoho ľudí, ktorí si to, že sú na ulici, naozaj nezaslúžia. Ale vy sa ma pýtate na agresívneho, zlého, násilníckeho alkoholika a gamblera, ktorý roky tak ubližoval celej našej rodine, že ho už viac ako 25 rokov nepovažujeme za jej člena. Neprajem mu nič zlé, ale na ulicu sa dostal sám,“ uviedol otvorene Radek Filipi o otcovi Romanovi.
Tajne sníval
Ten už viac ako 20 rokov prebýva po rôznych garážach a živí sa trochu atypicky.