Keď v zúfalstve skočil pod vlak, prišiel o nohu. 158-kilový Marek bol po premenách chudší ako tréner
Neskutočný borec, zhodli sa fanúšikovia.
„Proste som to pokašľal. Vidieť také číslo, to je strašné,“ priznal Marek Vala vo chvíli, keď sa postavil na váhu a ručička sa zastavila na 158 kilogramoch. V českej verzii šou Extrémne premeny 38-ročný muž priznal, že sa s ním život nemaznal – prežil pokus o samovraždu a hoci žil roky s fyzickou aj duševnou bolesťou, rozhodol sa pre zmenu. Z populárnej relácie odišiel ako úplne nový človek.
Nezvládol tlak
Marek mal len 16 rokov, keď sa v ťažkom období rozhodol pre zúfalý krok a skočil pod vlak. „Nezvládol som tlak, všetko sa vo mne zlomilo,“ spomínal neskôr na okamih, ktorý prežil iba zázrakom. Keď sa prebudil v nemocnici, zistil, že prišiel o časť nohy a bude musieť fungovať s protézou. Jeho rodina si dodnes pamätá šok aj bolesť, ktorú cítili. „Je ťažké o tom hovoriť aj po viac než 20 rokoch,“ priznal Marekov otec Zdeněk. „Mal svoju prvú veľkú lásku a asi aj všetok ten tlak, zo školy aj nároky od nás, hlavne odo mňa... Proste sa toho veľa nakopilo a ten 16-ročný chlapec to jednoducho neuniesol,“ vravel otvorene.
Po návrate z nemocnice sa rodina zomkla, no Marek sa rozhodol žiť naplno a bez akýchkoľvek hraníc. „Študentský život, večierky, nulová životospráva,“ opísala jeho sestra obdobie, ktoré sa postupne podpísalo aj na jeho zdraví. „V 18 rokoch som sa dostal na sto kíl a potom to išlo rýchlo, v 22 rokoch som mal už 150,“ priznal Marek a otvorene hovoril aj o svojej slabosti. „Čipsy a oriešky, to je moja závislosť, rád si dám pivo a dobré jedlo,“ dodal s tým, že najväčším paradoxom preňho bolo, že ho viac než amputovaná noha trápila práve obezita. „Dlhé roky mám dnu, beriem lieky na tlak, bolí ma chrbát, chôdza je čoraz ťažšia a na rande ani nepomyslím,“ priznal úprimne.
Plný košík jedla
Keď sa prihlásil do relácie Extrémne premeny, vedel, že ho čaká náročná cesta. „Chcel by som sa dostať späť do stavu, že mám rád svoju dušu aj telo,“ povedal odhodlane, no zároveň si uvedomoval svoju najväčšiu slabinu – vzťah k jedlu. „Mám jednu obrovskú závislosť a to sú pochutiny, prejdem obchodom a zrazu ich mám plný košík,“ priznal Marek. Tréner Martin Košťál v ňom napriek tomu videl potenciál a ten sa po roku tvrdej driny skutočne naplnil.