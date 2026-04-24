Slovenský unikát sa dostal až k pápežovi. Príjemne vás prekvapí, čo povedal o našej pýche z Tatier
Z Tatier až k pápežovi.
Najnavštevovanejšia zimná atrakcia Vysokých Tatier má za sebou ďalšiu sezónu a opäť potvrdila, prečo priťahuje tisíce návštevníkov. Ľadový dóm na Hrebienku aj tento rok zaujal témou aj spracovaním a zaradil sa k tým, na ktoré sa len tak nezabúda.
Tento rok sa však dostal ešte ďalej, než by mnohí čakali. Našu ľadovú pýchu z Hrebienka totiž ukázali aj pápežovi – a jeho reakcia stojí za pozornosť.
Pýcha z Tatier
Tatranský ľadový dóm na Hrebienku patril aj túto sezónu medzi najvyhľadávanejšie atrakcie Vysokých Tatier. Monumentálne dielo, ktoré vzniklo z 225 ton ľadu a tisícok blokov, lákalo návštevníkov nielen svojou veľkosťou, ale aj silným odkazom.
Ako sme už informovali v predchádzajúcom článku, jeho tohtoročná podoba bola inšpirovaná Bazilikou sv. Jána v Lateráne v Ríme. Téma zároveň symbolicky prepájala dvoch pápežov – zosnulého Františka a jeho nástupcu Leva XIV.
Na tvorbe sa podieľali desiatky rezbárov z viacerých krajín a za výsledkom sú tisíce hodín práce. Každý detail, od sôch apoštolov až po Svätú bránu, vznikal s dôrazom na presnosť aj emóciu.