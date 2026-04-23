Niekto dostane 100% príplatku, iný neuvidí ani cent navyše. Takto to bude s prácou počas špeciálneho sviatku
Ako je to s prácou počas 8. mája?
Slováci majú pred sebou zaujímavé obdobie, na ktoré z minulých rokov nie sú úplne zvyknutí. Hoci sú štátnymi sviatkami 1. aj 8. máj, pri druhom menovanom už neplatí, že je dňom pracovného pokoja, a tak mnohí z nás aj v tento deň vyrazia do práce.
Peniaze navyše dostane väčšina
Ako pripomína expert na odvody a bývalý minister práce Jozef Mihál na sociálnej sieti, väčšina zamestnancov, ktorí budú 8. mája pracovať, sa dočkajú príplatku za sviatok vo výške 100% svojho priemerného zárobku za I. štvrťrok 2026. Pre niekoho to však neplatí.
Mihál pre lepšie pochopenie uviedol ilustračnú situáciu – ak sa napríklad zamestnávateľ so zamestnancami dohodol tak, že v piatok 8. mája 2026 budú pracovať a v piatok 26. júna 2026 si budú čerpať náhradné voľno. „Za prácu 8. mája 2026 budú mať zamestnanci vyplatenú mzdu ale nebudú mať vyplatené mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,“ vysvetľuje expert.
Za deň voľna 26. júna 2026 budú mať zamestnanci vyplatenú mzdu – tí z nich, ktorí sú odmeňovaní inak ako formou mesačnej mzdy, budú mať za 26. jún 2026 vyplatenú náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku, dodáva Jozef Mihál, podľa ktorého na príplatok nemajú nárok tri skupiny ľudí: