Mala 18 a nemyslela si, že to bude na celý život. Katku Žbirkovú a Mekyho držala spolu hlavne jedna vec
Legendárny spevák zomrel pred piatimi rokmi.
Je to už takmer päť rokov, čo sme sa navždy rozlúčili s legendárnym Mirom Žbirkom. Spevák zomrel 10. novembra 2021 vo veku 69 rokov po boji s opakovaným zápalom pľúc. Jeho odkaz však neustále žije v srdciach Slovákov a Čechov, čo sa snaží podporovať jeho manželka Katka. Tá si v rozhovore pre Extra.cz zaspomínala na ich prvé stretnutie a prezradila, ako sa s odchodom manžela vyrovnáva dnes.
Nezmení sa to
Od smrti obľúbeného hudobníka uplynulo už takmer päť rokov, napriek tomu sa jeho manželka Katka aj dnes cíti tak, ako keby od odchodu Mekyho neubehol ani deň. Dodnes pracuje v hudobnej brandži, aby aj naďalej zachovala jeho odkaz a pamiatku.
„Robím manažérku, ale zároveň organizujem aj koncerty Symphonic Night Miro Žbirka, kde tá jeho hudba stále žije. Snažím sa udržiavať ten jeho odkaz,“ uviedla Katka, ktorej manžel stále nesmierne chýba.
„Myslím si, že sa to nikdy nezmení. Žiadnych päť rokov. Je to, ako keby to bolo včera,“ priznala, no dodala, že sa snaží pokračovať vo svojom živote. „Ja som človek, ktorý sa pozerá dopredu, ktorý sa snaží byť aktívny, a to ma zachraňuje,“ vysvetlila manželka hudobnej legendy.
Stane sa to len raz
V rozhovore si zaspomínala aj na začiatky ich vzťahu a čím si ju Meky získal.