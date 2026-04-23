Najkrajšia žena sveta má už po štyridsiatke a až vtedy si začala užívať život. Je hviezdou nového hitu - Dobré noviny
Najkrajšia žena sveta má už po štyridsiatke a až vtedy si začala užívať život. Je hviezdou nového hitu
Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Najkrajšia žena sveta má už po štyridsiatke a až vtedy si začala užívať život. Je hviezdou nového hitu

Najkrajšou ženou sveta podľa magazínu People je veľká herecká hviezda.
— Foto: Wikimedia Commons, Margaret Gardiner, GabboT

Po rokoch, keď bola sama sebe najtvrdšou kritičkou, sa vzdala myšlienky na dokonalosť.

S vlastným playlistom - plným piesňami od Bad Bunnyho, Billie Eilish a Madonny - ktorý duní z reproduktorov - v šatách od Tamary Ralph a s pierkami, ktoré vejú z veterného stroja, si 43-ročná Anne Hathaway evidentne užíva fotenie pre titulku časopisu People, ktorý si ju vybral ako najkrajšiu ženu sveta pre rok 2026.

Hviezda očakávanej filmovej novinky Diabol nosí Pradu 2 však podľa vlastných slov nebola vždy takáto - uvoľnená. „Keď som začínala, myslela som si, že budem lepšou umelkyňou, ak budem na seba naozaj prísna,“ hovorí. „A potom, keď som dovŕšila 40 rokov, som si našla iný spôsob života a už ma nezaujímal trápny život. Zaujímala ma len tá zábavná časť.“ A tá časť je teraz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po 20 rokoch

Od jej prelomovej úlohy v roku 2001 vo filme Denník princeznej a artových filmov ako Skrotená hora a Stať sa Janou až po trháky ako Alica v krajine zázrakov a Bedári, za ktorý získala Oscara, sa Anne Hathaway stala jednou z najvyhľadávanejších herečiek v Hollywoode. Len tento rok má v pláne vydať päť filmov vrátane veľmi očakávaného pokračovania Diabol nosí Pradu 2, ktorý sa do kín dostane 1. mája.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrat k jej ikonickej úlohe Andy Sachsovej o 20 rokov neskôr s jej pôvodnými hereckými kolegyňami Meryl Streep a Emily Blunt a hercom Stanleym Tuccim „bol jednoducho nádherný. Bolo to radostné,“ uviedla herečka v rozhovore pre People a dodala: „Niekedy si pomyslíte: ‚Kiežby som sa mohla vrátiť do tej chvíle s vedomím toho, čo viem teraz.‘ Takže pre mňa to bola šanca byť opäť s tými istými ľuďmi, vrátiť sa do toho sveta, ale s trochu väčšou perspektívou,“ uviedla ďalej.

Spadnete, ale vyšplháte sa

