Ľudia verili, že ide o slzy nešťastného grófa. Záhadný úkaz z Bojníc mal napokon prekvapivé vysvetlenie
Zo sarkofágu roky vytekala tmavá hmota, nikto netušil, o čo ide.
Bojnický zámok láka tisíce návštevníkov ročne. Nečudo, vyzerá ako z rozprávky. Pod jeho romantickou fasádou sa však ukrýval príbeh, ktorý mnohých zneisťoval a dlho nemal jasné vysvetlenie. Zo sarkofágu grófa Jána Pálffyho totiž vytekala tmavá tekutina, ktorú si ľudia vysvetľovali po svojom.
Záhada zo sarkofágu
Najskôr si to všimli zamestnanci múzea. V zadnej časti hrobky sa objavovala zvláštna hmota – hustá, tmavá, bez zápachu. Spočiatku jej bolo málo a tak ju raz za čas utreli, no časom pribúdala. Podľa publikácie Milana Greguša sa tento jav objavoval už v druhej polovici 20. storočia, výraznejšie si ho začali všímať v 80. rokoch.
Návštevníci si rýchlo našli vlastné vysvetlenie. Ako uvádza portál Interez, často sa hovorilo o „slzách grófa Pálffyho“. Podľa tejto predstavy mal gróf oplakávať to, čo sa dialo po jeho smrti. Nedodržaný testament, rozpredaná zbierka jeho obľúbených umeleckých diel či poškodený zámok.
Práve posledná vôľa bola preňho mimoriadne dôležitá. Svoje zbierky odkázal múzeám a verejným inštitúciám, no rodina s tým nebola spokojná a nasledovali spory. Informovala o tom Pluska.
Láska a samota
Príbeh grófa pritom nebol len o majetku. Bojnický zámok, ktorý dnes obdivujeme, nevznikol náhodou. Gróf ho dal prestavať podľa francúzskych vzorov – kvôli žene, do ktorej sa zamiloval.
„Urobil to pre svoju veľkú lásku - mladú francúzsku kontesu,“ uviedla Petra Gordíková zo Slovenského národného múzea pre Nový Čas. Ani veľkolepé sídlo však nestačilo.
Kontesa sa vydala za iného a gróf zostal sám. Nikdy sa neoženil a nemal potomkov. Aj preto sa medzi ľuďmi šírila aj predstava, že jeho „slzy“ sú symbolom nenaplnenej lásky a sklamania.