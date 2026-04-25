Ľudia verili, že ide o slzy nešťastného grófa. Záhadný úkaz z Bojníc mal napokon prekvapivé vysvetlenie
Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Dominika Cibulková a Michal Navara boli spolu v manželstve desať rokov.

Najkrajšia preňho bola, keď bola tehotná. Dominika Cibulková a Michal Navara proti sebe nikdy nebojovali

Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Ľudia verili, že ide o slzy nešťastného grófa. Záhadný úkaz z Bojníc mal napokon prekvapivé vysvetlenie

— Foto: Wikimedia Commons, Peko / Facebook BojniceCastle

Zo sarkofágu roky vytekala tmavá hmota, nikto netušil, o čo ide.

Bojnický zámok láka tisíce návštevníkov ročne. Nečudo, vyzerá ako z rozprávky. Pod jeho romantickou fasádou sa však ukrýval príbeh, ktorý mnohých zneisťoval a dlho nemal jasné vysvetlenie. Zo sarkofágu grófa Jána Pálffyho totiž vytekala tmavá tekutina, ktorú si ľudia vysvetľovali po svojom.

Záhada zo sarkofágu

Najskôr si to všimli zamestnanci múzea. V zadnej časti hrobky sa objavovala zvláštna hmota – hustá, tmavá, bez zápachu. Spočiatku jej bolo málo a tak ju raz za čas utreli, no časom pribúdala. Podľa publikácie Milana Greguša sa tento jav objavoval už v druhej polovici 20. storočia, výraznejšie si ho začali všímať v 80. rokoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/BojniceCastle/posts/pfbid02ys8nNquUQGg9BVNN1ukRJpbGw38cqnS7VPQfmsL2T13YCbXfhBqQ9CevdZqo6swDl

Návštevníci si rýchlo našli vlastné vysvetlenie. Ako uvádza portál Interez, často sa hovorilo o „slzách grófa Pálffyho“. Podľa tejto predstavy mal gróf oplakávať to, čo sa dialo po jeho smrti. Nedodržaný testament, rozpredaná zbierka jeho obľúbených umeleckých diel či poškodený zámok.

Práve posledná vôľa bola preňho mimoriadne dôležitá. Svoje zbierky odkázal múzeám a verejným inštitúciám, no rodina s tým nebola spokojná a nasledovali spory. Informovala o tom Pluska.

Láska a samota

Príbeh grófa pritom nebol len o majetku. Bojnický zámok, ktorý dnes obdivujeme, nevznikol náhodou. Gróf ho dal prestavať podľa francúzskych vzorov – kvôli žene, do ktorej sa zamiloval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/BojniceCastle/posts/pfbid02pUwWRiRQVsyytXDUffi3UDbDfEqeMZs99PG84ZzWMVjgUmMRB95erzWrTKodjavLl

„Urobil to pre svoju veľkú lásku - mladú francúzsku kontesu,“ uviedla Petra Gordíková zo Slovenského národného múzea pre Nový Čas. Ani veľkolepé sídlo však nestačilo.

Kontesa sa vydala za iného a gróf zostal sám. Nikdy sa neoženil a nemal potomkov. Aj preto sa medzi ľuďmi šírila aj predstava, že jeho „slzy“ sú symbolom nenaplnenej lásky a sklamania.

Prečítajte si tiež: Predmety sa tu akoby kotúľajú hore kopcom. Nádherná slovenská dedina ukrýva anomáliu, ktorá láka zvedavcov

Prekvapivé rozuzlenie

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…