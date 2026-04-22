Hádali sa, či sa podobá na Belmonda alebo Delona. Halina Pawlowská sa po pôrode bála, či synček prežil
Syn známej českej spisovateľky oslávil okrúhlu štyridsiatku.
Bála sa, či je jej bábätko vôbec nažive, zatiaľ čo sestričky mali úplne absurdnú dilemu. Halina Pawlowská dnes na pôrod svojho syna Petra spomína s úsmevom, hoci vtedy jej všetko úplne jedno nebolo. Peter teraz oslávil okrúhle štyridsiate narodeniny a jeho mama pri tejto príležitosti vyslovila krásne slová.
Má rád pokoj
Halinu Pawlowskú si diváci aj verejnosť zamilovali pre jej trefný humor, glosy a tiež pre to, že si vedela aj stále vie urobiť srandu aj sama zo seba. „Najlepší šport je káva a koláč,“ znie napríklad jedna z jej známych hlášok. A spokojná nebola iba v kariére, ale aj v súkromí.
S manželom Zdeňkom prežila krásnych 35 rokov, až kým jej ho pred 13 rokmi nevzala rakovina. Spoločne vychovali dve deti – dcéru Natáliu a syna Petra. No zatiaľ čo Natália je živel, Peter si svoje súkromie chráni. Drží sa ďalej od pozornosti verejnosti, fanúšikov aj médií a má rád svoj pokoj.
To v rozhovore pre Dotyk.cz potvrdila aj jeho mama Halina. „Môj syn je po mojom manželovi, to znamená, že hovorí málo. Vlastne nehovorí vôbec. Asi v dvanástich sa rozhodol, že nebude odpovedať na žiadne debilné otázky,“ povedala vlani známa spisovateľka.
Belmondo či Delon?
Peter nedávno oslávil okrúhle životné jubileum 40 rokov a jeho mama si pri tejto príležitosti zaspomínala na jeho dramatický príchod na svet, ktorý sa zmenil na komédiu.