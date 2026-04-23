Týždenne zjedia 80 chlebov a vypijú desiatky litrov džúsu. Život s devätorčatami je maratón bez pauzy
Ich nákupy pripomínajú zásobovanie malej jedálne.
Keď na svet priviedla deväť detí naraz, stala sa najznámejšou mamou planéty. O niekoľko rokov neskôr už nejde o senzáciu, ale o každodenný život, ktorý si väčšina ľudí nevie ani predstaviť. Rodina z Mali dnes otvorene hovorí o tom, čo znamená zvládať bežné dni v neobyčajne veľkej domácnosti.
Enormný nákupný zoznam
Halima Cisséová a Abdelkader Arby z Mali sa do dejín zapísali ešte v roku 2021. Ako informuje portál Maminka.cz, päť dievčat a štyria chlapci prišli na svet predčasne v Maroku a všetky prežili, čo sa dovtedy nepodarilo žiadnym devätorčatám. Dnes majú deti takmer päť rokov a s pribúdajúcim vekom rastú aj náklady.
Rodina pravidelne nakupuje v množstvách, ktoré pripomínajú skôr zásobovanie menšej jedálne než bežnú domácnosť. Týždenne ide približne o 80 bochníkov chleba, veľké množstvo ovocia a zeleniny či asi 20 litrov džúsu. „Ich potreby stále rastú,“ hovorí otec a dodáva, že čelia výdavkom, ktoré sú pre bežného človeka len ťažko predstaviteľné.
Len za potraviny minú v prepočte stovky eur týždenne a celkové mesačné náklady na chod domácnosti sa šplhajú k tisícom.