Skúmali DNA 117-ročnej Marie a objavili kľúč k dlhovekosti. Jednu potravinu milovala do konca života
Maria Branyas Moreraová — Foto: Wikimedia Commons (archív rodiny)

Bola najmenej o 10 až 15 rokov mladšia, než naznačoval jej kalendárny vek, šokovali vedci.

Keď Maria Branyas Moreraová zomrela predminulý rok vo veku 117 rokov a 168 dní, bola najstaršou známou osobou na svete. Pred smrťou sama požiadala vedcov, aby ju preskúmali, aby sa dozvedeli, prečo sa jej podarilo dožiť sa takého veku. Výsledky ich výskumu publikované v prestížnom časopise Cell Reports Medicine ponúkajú fascinujúci pohľad na tajomstvá zdravého starnutia a dlhovekosti.

Jej telo bolo mladšie

Maria sa narodila v roku 1907 v San Franciscu, no o osem rokov neskôr sa s rodinou presťahovala do Katalánska, kde prežila obe svetové vojny, španielsku občiansku vojnu aj pandémiu covidu, z ktorého sa zotavila vo veku 113 rokov. Sama si uvedomovala, že jej telo a zdravie sú iné, preto pozvala lekárov, aby ju skúmali a zistili, prečo sa dožila takého vysokého veku.

Vedci z Výskumného ústavu pre leukémiu Josepa Carrerasa v Barcelone analyzovali Mariu ešte počas jej života. „Bežné pravidlo je, že čím sme starší, tým viac ochorieme, ale ona bola výnimkou a chceli sme zistiť prečo,“ vysvetľoval pre The Guardian výskumník a doktor Manel Esteller.

Tri roky skúmali jej krv, sliny, moč aj stolicu. Zistili, že aj vo vysokom veku malo jej telo a bunky vlastnosti typické pre oveľa mladších ľudí – vďaka jej jedinečným génom a životnému štýlu sa jej bunky správali tak, akoby boli o najmenej dekádu mladšie. „Bola najmenej o 10 až 15 rokov mladšia, než naznačoval jej kalendárny vek,“ vravel Esteller a dodal, že Maria mala veľmi dobré gény, ktoré chránia pred mnohými ochoreniami, a množstvo genetických variantov, ktoré nikto predtým nevidel.

Nízke hladiny zápalu

Fascinujúcim zistením boli krátke teloméry, ktoré sú doslova „ochranné čiapky“ na koncoch chromozómov v našich bunkách. Ich hlavná úloha je chrániť DNA počas delenia buniek. Keď sa bunka delí, časť DNA na koncoch by sa inak stratila – teloméry fungujú ako bezpečnostná poistka, ktorá zabraňuje poškodeniu genetickej informácie. Maria ich mala extrémne krátke, čo obvykle vedci spájajú so starobou a najobávanejšími chorobami, ako sú rakovina či srdcové problémy. Fajčenie, stres a depresia skracovanie telomérov urýchľujú. Vedci však upozorňujú, že u superdlhovekých ľudí môžu krátke teloméry priniesť výhodu.

„Hypoteticky povedané, krátka životnosť buniek jej tela mohla zabrániť tomu, aby sa rakovina vôbec rozšírila,“ vysvetlili epigenetici Eloy Santos-Pujol a Aleix Noguera-Castells, ktorí boli prekvapení, že napriek svojmu veku mala Maria nízke hladiny zápalu a jej srdce a mozog boli chránené pred chorobami a demenciou. Najstaršia žena sveta mala tiež extrémne nízke hladiny „zlého cholesterolu“ a veľmi vysoké hladiny toho „dobrého“. Jediné problémy, ktoré ju trápili, boli bolesť kĺbov a strata sluchu.

Životný štýl

Hoci mala Maria šťastie na genetiku, k dlhovekosti jej dopomohol aj jedinečný životný štýl. Vďaka nemu mala mikrobióm v takom stave, v akom ho mávajú dojčatá.

